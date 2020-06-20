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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Fransa Ligue 1 Tarih verildi! Statlara seyirci alımı başlıyor

'da 11 Temmuz'dan itibaren statlara seyirci alınacak!

Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren statlara seyirci alınacak!

Corona virüsü salgını nedeniyle tescil edilen Ligue 1'de takımlar yeniden antrenmanlara başlamıştı. Normalleşme dönemine giren ülkede, 11 Temmuz'dan itibaren tribünlere seyirci alınabileceği açıklandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Corona virüsü salgının en çok etkilediği ülkelerden olan 'da, futbol ligi durdurulduğu sıralamayla tescil edilmişti. Ülkede normalleşme başladı. Bazı Ligue 1 ekipleri de yavaş yavaş antrenmanlara çıkıyor.

Öte yandan müsabakalara ne zaman seyirci alınacağı merak konusu olmuştu. Son yapılan açıklama ile 11 Temmuz'dan itibaren 5 bini geçmemek kaydıyla statlara seyirci girişine izin verileceği duyuruldu. Temmuz ayında durumun yeniden ele alınacağı ve iyiye gidilmesi halinde seyirci sayısının da artırılabileceği ifade edildi.

Ayrıca Fransa'da pazartesi gününden itibaren kolektif sporlara da izin verileceği bildirildi.

  1. 20.06.2020
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