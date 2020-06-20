Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren statlara seyirci alınacak!

Corona virüsü salgının en çok etkilediği ülkelerden olan Fransa'da, futbol ligi durdurulduğu sıralamayla tescil edilmişti. Ülkede normalleşme başladı. Bazı Ligue 1 ekipleri de yavaş yavaş antrenmanlara çıkıyor.

Öte yandan müsabakalara ne zaman seyirci alınacağı merak konusu olmuştu. Son yapılan açıklama ile 11 Temmuz'dan itibaren 5 bini geçmemek kaydıyla statlara seyirci girişine izin verileceği duyuruldu. Temmuz ayında durumun yeniden ele alınacağı ve iyiye gidilmesi halinde seyirci sayısının da artırılabileceği ifade edildi.

Ayrıca Fransa'da pazartesi gününden itibaren kolektif sporlara da izin verileceği bildirildi.