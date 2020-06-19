Eski takımı Barcelona'ya sözleşmesindeki bonusları alamadığı gerekçesiyle 43.6 milyon Euro'luk bir dava açan PSG'nin Brezilyalı futbolcusu Neymar, mahkeme tarafından haksız bulundu. Yıldız oyuncu, Katalan ekibine 6.7 milyon Euro tazminat ödeyecek. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Paris Saint-Germain'in Brezilyalı futbolcusu Neymar'ın, eski takımı Barcelona'ya karşı açtığı 43.6 milyon Euro'luk dava sonuçlandı. İspanyol mahkemesi, 2016 yılında sözleşmesini 5 yıl uzattıktan bir yıl sonra Fransız ekibine transfer olan ancak kontratındaki bonusları alamadığı gerekçesiyle dava açan Neymar'ı haksız buldu.
Katalan ekibinden toplanda 43.6 milyon Euro talep eden Neymar davayı kaybetti. Brezilyalı süperstar üstelik eski takımına 6.7 milyon Euro tazminat ödemeye mahkum edildi.
Barcelona ise resmi internet sitesinden dava sonucuyla ilgili bir açıklama yayınlayarak, karardan "memnun" olduklarını dile getirdi. Öte yandan Neymar'ın bu karara itiraz hakkı bulunuyor.
BREAKING NEWS: The Social Court 15 in Barcelona dismisses in its entirety the lawsuit of Neymar Jr. ??https://t.co/SwTdilLX5x— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 19, 2020
- 19.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Neymar'a kötü haber! Barcelona'ya 6.7 milyon Euro ödeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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