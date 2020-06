Neymar'a kötü haber! Barcelona'ya 6.7 milyon Euro ödeyecek

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı futbolcusu Neymar'ın, eski takımı Barcelona'ya karşı açtığı 43.6 milyon Euro'luk dava sonuçlandı. İspanyol mahkemesi, 2016 yılında sözleşmesini 5 yıl uzattıktan bir yıl sonra Fransız ekibine transfer olan ancak kontratındaki bonusları alamadığı gerekçesiyle dava açan Neymar'ı haksız buldu.

Katalan ekibinden toplanda 43.6 milyon Euro talep eden Neymar davayı kaybetti. Brezilyalı süperstar üstelik eski takımına 6.7 milyon Euro tazminat ödemeye mahkum edildi.

Barcelona ise resmi internet sitesinden dava sonucuyla ilgili bir açıklama yayınlayarak, karardan "memnun" olduklarını dile getirdi. Öte yandan Neymar'ın bu karara itiraz hakkı bulunuyor.

BREAKING NEWS: The Social Court 15 in Barcelona dismisses in its entirety the lawsuit of Neymar Jr. ??https://t.co/SwTdilLX5x