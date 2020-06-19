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19 Haziran 2020, Cuma
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'a kötü haber! 'ya 6.7 milyon Euro ödeyecek

Neymar'a kötü haber! Barcelona'ya 6.7 milyon Euro ödeyecek

Eski takımı 'ya sözleşmesindeki bonusları alamadığı gerekçesiyle 43.6 milyon Euro'luk bir dava açan 'nin Brezilyalı futbolcusu , mahkeme tarafından haksız bulundu. Yıldız oyuncu, Katalan ekibine 6.7 milyon Euro tazminat ödeyecek. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı futbolcusu 'ın, eski takımı 'ya karşı açtığı 43.6 milyon Euro'luk dava sonuçlandı. İspanyol mahkemesi, 2016 yılında sözleşmesini 5 yıl uzattıktan bir yıl sonra Fransız ekibine transfer olan ancak kontratındaki bonusları alamadığı gerekçesiyle dava açan Neymar'ı haksız buldu.

Katalan ekibinden toplanda 43.6 milyon Euro talep eden Neymar davayı kaybetti. Brezilyalı süperstar üstelik eski takımına 6.7 milyon Euro tazminat ödemeye mahkum edildi.

Barcelona ise resmi internet sitesinden dava sonucuyla ilgili bir açıklama yayınlayarak, karardan "memnun" olduklarını dile getirdi. Öte yandan Neymar'ın bu karara itiraz hakkı bulunuyor.

  1. 19.06.2020
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