EKPSS KURA BAŞVURU EKRANI 2024 | ÖSYM EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?

EKPSS KURA BAŞVURU EKRANI 2024 | Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ardından kura çekimi için başvuru ekranı, adayların erişimine açıldı. ÖSYM AİS ekranından yapılacak başvurular için araştırmalar da hız kazandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen adayların başvuru yapabileceği EKPSS kurası hakkında sorgulanan 'ÖSYM EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?' sorularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

2024 EKPSS KURA BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM başvuru ve sınav takvimi kapsamında EKPSS kurasına başvurular 6-21 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

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2024 EKPSS KURA BAŞVURUSUNDA ENGEL ORANI KAÇ OLMALI?

EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabilecektir.

ÖSYM EKPSS KURA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yukarıdaki linke tıklayan adaylar, açılan ekranda kendilerinden istenen TC Kimlik Numarası ve ÖSYM aday şifresini girerek başvurularını yapabilirler.

Daha önce ÖMSS/EKPSS'ye başvuran ve engel durumuna ilişkin bilgilerinde değişiklik bulunmayan adaylar için tekrar Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi DÜZENLENMEYECEKTİR. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı olan ve eğitim bilgilerinde değişiklik bulunmayan adaylar ÖSYM'nin internet sitesinden 2024 EKPSS/KURA'ya başvurularını bireysel olarak yapabileceklerdir.

İlk defa sınava girecek adaylar, EKPSS veya kuraya başvuracak adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde EKPSS/KURA için gereken engel grubu bilgisi bulunmayan veya EKPSS/KURA engel grubu bilgisinde değişiklik olan adaylar için Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi düzenlenecektir.

Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi, her aday için görevli tarafından 3 nüsha düzenlenerek aday ve görevli tarafından imzalanacaktır (İmza atamayacak durumda olan engelli adaylar için imza alanına uyarı yazınız.) 3 nüsha olarak düzenlenen ve imzalanan bu belgenin bir nüshası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünde, bir nüshası adayda kalacaktır. Diğer nüsha ise aday tarafından başvurunun yapıldığı ÖSYM Başvuru Merkezi görevlisine teslim edilecektir.

Kuraya başvuracak adaylar için düzenlenen Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesinde adayın sadece engel grubu yazılacak, engeline ilişkin diğer bilgiler boş bırakılacaktır.

2024 EKPSS KURA GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru ise 4-5 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2024 EKPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM EKPSS KURA KİMLER BAŞVURABİLİR?

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48'inci maddesi 7'inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecektir. EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabilecektir. 2024-Kura'ya başvuracak adayların Ek'te yer alan 2024-EKPSS/Kura Başvuru Kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.