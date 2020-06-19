Mikel Arteta Mesut Özil'i neden oynatmadığını açıkladı!
Corona virüsü sonrası yeniden başlayan İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Manchester City'e 3-0 mağlup olmuştu. Londra ekibinde menajer Arteta'nın bu karşılaşmanın kadrosuna Mesut Özil'i dahil etmemesi ise büyük tartışma yaratmıştı. İspanyol antrenör konuya ilişkin bir açıklama yaptı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig'de Manchester City'e 3-0 mağlup olan Arsenal'da gündem Mesut Özil. Bu karşılaşma öncesi menajer Mikel Arteta, Türk asıllı yıldız ismi maçın kadrosuna almamış, bunun için de "Taktiksel bir karardı" şeklinde kısa bir açıklama yapmıştı. Mesut Özil ise müsabaka sonrası yaptığı paylaşımda, "Ne olursa olsun Arsenal" diyerek Arteta'ya mesaj yollamıştı.
Deneyimli antrenörden konuya ilişkin detaylı bir açıklama geldi. Arteta, Mesut'u kadroya almamasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Bu kulübe geldiğim ilk günden beri Mesut'la hep açık konuştum. Formda olduğunu ve iyi bir seviyede oynayabileceğini düşünüyordum. Eğer onun yeniden bu seviyede oynayabileceğini görürsem, oynatmaya da hazırım. Mesut'u en iyi performansıyla görmek isteyen ilk kişi benim. Bunu verebileceğini düşündüğüm anda onu sahaya süreceğim.
Arteta öte yandan Mesut Özil'le aralarında sorun olduğu iddialarını yalanladı ve şunları dile getirdi:
Hayır, Mesut'la aram çok iyi. Hiçbir sorun yok. Konuşmalarımız tamamen dürüst ve net.
31 yaşındaki Türk asıllı yıldız futbolcu, 2013 yılından bu yana Arsenal'de forma giyiyor. Mesut Özil'in adı son dönemlerde Fenerbahçe ile transfer söylentilerine karışmıştı.
- 19.06.2020
- Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek?
- Galatasaray'ın eski golcüsü Jo Corinthians'a döndü!
- Saint-Etienne'de 3'ü futbolcu 5 kişide corona virüsü tespit edildi!
- Kurban Bayramı 2020'de ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün?
- Karneler erişime açıldı! | E- Okul VBS karne sorgulama ekranı!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mikel Arteta Mesut Özil'i neden oynatmadığını açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.