Mikel Arteta Mesut Özil'i neden oynatmadığını açıkladı! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
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'i neden oynatmadığını açıkladı!

Mikel Arteta Mesut Özil'i neden oynatmadığını açıkladı!

Corona virüsü sonrası yeniden başlayan 'de , deplasmanda 'e 3-0 mağlup olmuştu. ekibinde menajer Arteta'nın bu karşılaşmanın kadrosuna 'i dahil etmemesi ise büyük tartışma yaratmıştı. İspanyol antrenör konuya ilişkin bir açıklama yaptı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'de 'e 3-0 mağlup olan 'da gündem . Bu karşılaşma öncesi menajer , Türk asıllı yıldız ismi maçın kadrosuna almamış, bunun için de "Taktiksel bir karardı" şeklinde kısa bir açıklama yapmıştı. Mesut Özil ise müsabaka sonrası yaptığı paylaşımda, "Ne olursa olsun Arsenal" diyerek Arteta'ya mesaj yollamıştı.

Deneyimli antrenörden konuya ilişkin detaylı bir açıklama geldi. Arteta, Mesut'u kadroya almamasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bu kulübe geldiğim ilk günden beri Mesut'la hep açık konuştum. Formda olduğunu ve iyi bir seviyede oynayabileceğini düşünüyordum. Eğer onun yeniden bu seviyede oynayabileceğini görürsem, oynatmaya da hazırım. Mesut'u en iyi performansıyla görmek isteyen ilk kişi benim. Bunu verebileceğini düşündüğüm anda onu sahaya süreceğim.

Arteta öte yandan Mesut Özil'le aralarında sorun olduğu iddialarını yalanladı ve şunları dile getirdi:

Hayır, Mesut'la aram çok iyi. Hiçbir sorun yok. Konuşmalarımız tamamen dürüst ve net.

31 yaşındaki Türk asıllı yıldız futbolcu, 2013 yılından bu yana Arsenal'de forma giyiyor. Mesut Özil'in adı son dönemlerde ile transfer söylentilerine karışmıştı.

  1. 19.06.2020
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