Mikel Arteta Mesut Özil'i neden oynatmadığını açıkladı!

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'e 3-0 mağlup olan Arsenal'da gündem Mesut Özil. Bu karşılaşma öncesi menajer Mikel Arteta, Türk asıllı yıldız ismi maçın kadrosuna almamış, bunun için de "Taktiksel bir karardı" şeklinde kısa bir açıklama yapmıştı. Mesut Özil ise müsabaka sonrası yaptığı paylaşımda, "Ne olursa olsun Arsenal" diyerek Arteta'ya mesaj yollamıştı.

Deneyimli antrenörden konuya ilişkin detaylı bir açıklama geldi. Arteta, Mesut'u kadroya almamasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bu kulübe geldiğim ilk günden beri Mesut'la hep açık konuştum. Formda olduğunu ve iyi bir seviyede oynayabileceğini düşünüyordum. Eğer onun yeniden bu seviyede oynayabileceğini görürsem, oynatmaya da hazırım. Mesut'u en iyi performansıyla görmek isteyen ilk kişi benim. Bunu verebileceğini düşündüğüm anda onu sahaya süreceğim.

Arteta öte yandan Mesut Özil'le aralarında sorun olduğu iddialarını yalanladı ve şunları dile getirdi:

Hayır, Mesut'la aram çok iyi. Hiçbir sorun yok. Konuşmalarımız tamamen dürüst ve net.

31 yaşındaki Türk asıllı yıldız futbolcu, 2013 yılından bu yana Arsenal'de forma giyiyor. Mesut Özil'in adı son dönemlerde Fenerbahçe ile transfer söylentilerine karışmıştı.