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18 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Mesut Özil bunu söyledi! "Ne olursa olsun..."

Adı ile anılan bunu söyledi! "Ne olursa olsun..."

Adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil bunu söyledi! "Ne olursa olsun..."

Uzun bir aranın ardından yeniden başlayan 'de Menajeri Mikel Arteta, adı son dönemlerde ile anılan Türk asıllı futbolcu 'i karşılaşmanın kadrosuna almamıştı. Yıldız oyuncudan sürpriz bir paylaşım geldi.

, corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın ardından yaklaşık 100 gün sonra yeniden başladı. , sahasında konuk ettiği 'i 3-0 mağlup ederek iyi bir başlangıca imzasını attı.

Karşılaşma öncesi en çok tartışılan konulardan biri de Arsenal'in Türk asıllı futbolcusu 'in, müsabaka kadrosuna alınmamasıydı. Son dönemlerde adı ile transfer dedikodularına karışan Mesut, sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yaptı. Arsenal logosunu tuttuğu bir fotoğrafını yayınlayan yıldız isim, "Ne olursa olsun..." yazarak taraftara ve Arteta'ya mesaj yolladı.


ARTETA'DAN KISA CEVAP

Farklı mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Arsenal Menajeri Arteta, Mesut Özil'in kadroya alınmamış olmasının sebebiyle ilgili soruya, "Taktiksel bir karardı" şeklinde kısa bir yanıt vermişti.

  1. 18.06.2020
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