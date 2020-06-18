Adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil bunu söyledi! "Ne olursa olsun..."

İngiltere Premier Lig, corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın ardından yaklaşık 100 gün sonra yeniden başladı. Manchester City, sahasında konuk ettiği Arsenal'i 3-0 mağlup ederek iyi bir başlangıca imzasını attı.

Karşılaşma öncesi en çok tartışılan konulardan biri de Arsenal'in Türk asıllı futbolcusu Mesut Özil'in, müsabaka kadrosuna alınmamasıydı. Son dönemlerde adı Fenerbahçe ile transfer dedikodularına karışan Mesut, sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yaptı. Arsenal logosunu tuttuğu bir fotoğrafını yayınlayan yıldız isim, "Ne olursa olsun..." yazarak taraftara ve Arteta'ya mesaj yolladı.





ARTETA'DAN KISA CEVAP

Farklı mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Arsenal Menajeri Arteta, Mesut Özil'in kadroya alınmamış olmasının sebebiyle ilgili soruya, "Taktiksel bir karardı" şeklinde kısa bir yanıt vermişti.