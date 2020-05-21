Granit Xhaka: Mesut Özil'in yeteneklerini tartışmak yersiz
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den sezon sonunda ayrılacağı iddia edilen ve ismi Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'e takım arkadaşı Granit Xhaka'dan destek geldi. Türk asıllı Alman yıldıza yapılan eleştirilere tepki gösteren İsviçreli orta saha, "Mesut formda olduğunda, Arsenal için çok önemli bir oyuncu ve fark yaratabiliyor. Onun yeteneklerini tartışmak yersiz" dedi.
Arsenal'de zaman zaman eleştirilerin hedefi haline gelen ve mutsuz olduğu için takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Mesut Özil'e takım arkadaşı Granit Xhaka sahip çıktı.
"MESUT'U TARTIŞMAK YERSİZ"
İsviçreli futbolcu, ismi Fenerbahçe ile de anılan Tükr asıllı Alman yıldıza övgüler yağdırırken, "Mesut Özil çok pozitif bir insan, sevilan bir takım arkadaşı. Yükseklerde gezmiyor, her konuda yardımcı oluyor ve idmanlarda çok çalışıyor. Bence, futboldan gerçekten zevk alıyor. Mesut formda olduğunda, Arsenal için çok önemli bir oyuncu ve fark yaratabiliyor. Onun yeteneklerini tartışmak yersiz" ifadesini kullandı.
"LIVERPOOL'UN ŞAMPİYON OLAMAMASI DOĞRU OLMAZ"
Xhaka ayrıca, Premier Lig'de sezonunun oynanamaması halinde lider Liverpool'un şampiyon ilan edilmesi gerektiğini belirtip, "Günün sonunda, bir takımın yaptıkları işlerin karşılığını alamaması yazık olur. O yüzden, Liverpool'un da şampiyon olamaması doğru olmaz" diye konuştu.
- 21.05.2020
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