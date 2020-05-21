Granit Xhaka: Mesut Özil'in yeteneklerini tartışmak yersiz - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
21 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler İngiltere Premier Lig Mesut Özil'e takım arkadaşından büyük destek!

: 'in yeteneklerini tartışmak yersiz

Granit Xhaka: Mesut Özil'in yeteneklerini tartışmak yersiz

İngiltere ekibi 'den sezon sonunda ayrılacağı iddia edilen ve ismi ile anılan 'e takım arkadaşı 'dan destek geldi. Türk asıllı Alman yıldıza yapılan eleştirilere tepki gösteren İsviçreli orta saha, "Mesut formda olduğunda, Arsenal için çok önemli bir oyuncu ve fark yaratabiliyor. Onun yeteneklerini tartışmak yersiz" dedi.

'de zaman zaman eleştirilerin hedefi haline gelen ve mutsuz olduğu için takımdan ayrılmak istediği iddia edilen 'e takım arkadaşı sahip çıktı.

"MESUT'U TARTIŞMAK YERSİZ"
İsviçreli futbolcu, ismi ile de anılan Tükr asıllı Alman yıldıza övgüler yağdırırken, "Mesut Özil çok pozitif bir insan, sevilan bir takım arkadaşı. Yükseklerde gezmiyor, her konuda yardımcı oluyor ve idmanlarda çok çalışıyor. Bence, futboldan gerçekten zevk alıyor. Mesut formda olduğunda, Arsenal için çok önemli bir oyuncu ve fark yaratabiliyor. Onun yeteneklerini tartışmak yersiz" ifadesini kullandı.

"LIVERPOOL'UN ŞAMPİYON OLAMAMASI DOĞRU OLMAZ"
Xhaka ayrıca, 'de sezonunun oynanamaması halinde lider 'un şampiyon ilan edilmesi gerektiğini belirtip, "Günün sonunda, bir takımın yaptıkları işlerin karşılığını alamaması yazık olur. O yüzden, Liverpool'un da şampiyon olamaması doğru olmaz" diye konuştu.

  1. 21.05.2020
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