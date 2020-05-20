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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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'nin gözbebeği 'e çılgın teklif!

Fenerbahçe'nin gözbebeği Mesut Özil'e çılgın teklif!

İngiltere Premier Lig takımlarından forması giyen 'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Her transfer döneminde 'nin gündemine gelen ve taraftarın sevgilisi konumuna gelen yıldız futbolcu için kulübünün devreye girdiği ve çılgın bir teklif yapacağı iddia edildi.

ile sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek olan 'e 'dan çılgın bir teklif hazırlığı yapılıyor.

Basında son günlerde özellikle Arsenal ile sözleşmesi bittikten sonra 'ye transferi konuşulan, taraftarları heyecanlandıran isim Mesut Özil'e rekor bir teklif geleceği iddia edildi.

İLK TERCİH MESUT ÖZİL!
Katar basınındaki haberlere göre, kulübü Mesut Özil'e reddedemeyeceği bir teklif hazırlığında. Al Sadd kulübü ayrıca kulüpteki geleceği belirsiz olan Amrabat'ı da takıma katmak için girişim hazırlığında. Ancak kontenjan nedeniyle Amrabat'ı şimdilik beklemede tutan Al Sadd yönetimin birinci önceliğinin Mesut Özil olduğu öne sürüldü.

  1. 20.05.2020
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