Fenerbahçe'nin gözbebeği Mesut Özil'e çılgın teklif!
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal forması giyen Mesut Özil'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Her transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelen ve taraftarın sevgilisi konumuna gelen yıldız futbolcu için Al Sadd kulübünün devreye girdiği ve çılgın bir teklif yapacağı iddia edildi.
Arsenal ile sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek olan Mesut Özil'e Katar'dan çılgın bir teklif hazırlığı yapılıyor.
Basında son günlerde özellikle Arsenal ile sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe'ye transferi konuşulan, taraftarları heyecanlandıran isim Mesut Özil'e rekor bir teklif geleceği iddia edildi.
İLK TERCİH MESUT ÖZİL!
Katar basınındaki haberlere göre, Al Sadd kulübü Mesut Özil'e reddedemeyeceği bir teklif hazırlığında. Al Sadd kulübü ayrıca kulüpteki geleceği belirsiz olan Amrabat'ı da takıma katmak için girişim hazırlığında. Ancak kontenjan nedeniyle Amrabat'ı şimdilik beklemede tutan Al Sadd yönetimin birinci önceliğinin Mesut Özil olduğu öne sürüldü.
- 20.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin gözbebeği Mesut Özil'e çılgın teklif! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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