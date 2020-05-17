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17 Mayıs 2020, Pazar
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N’Sakala haber bekliyor

N’Sakala haber bekliyor

bek arayışındaki 'nin gündeminde olan N'Sakala, için gün sayıyor.

bek arayışındaki 'nin gündeminde olan N'Sakala, için gün sayıyor. ile 2 yıllığına anlaştığı şeklindeki haberleri yalanlayan Kongolu futbolcunun, F.Bahçe'ye gitmeye daha sıcak baktığı kaydedildi.
  1. 17.5.2020
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