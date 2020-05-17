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17 Mayıs 2020, Pazar
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Covid-19 testlerine devam

Covid-19 testlerine devam

Genel sekreter , yönetimden corona virüsüne yakalanan kişinin kendisi olduğunu açıklamıştı.

Genel sekreter , yönetimden corona virüsüne yakalanan kişinin kendisi olduğunu açıklamıştı. Bir haftadır karantinada olan Kızılhan, bugüne dek 395 sporcu, yönetici ve personele test yapıldığını açıklamıştı. 'de testler sürecek. Bu hafta sporcu ve personele 135 test daha uygulanacağı açıklandı. Tüm testler bitince Fenerbahçe Kulübü'nde toplam 530 test yapılmış olacak.
  1. 17.5.2020
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