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17 Mayıs 2020, Pazar
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Bjelica hala 1 numarada

Bjelica hala 1 numarada

Hırvat teknik adam, adaylar arasında ilk sıradaki yerini koruyor Yerli hocalardan ve ise alternatifler arasında yer alıyor.

meselesi taraftarın en çok merak ettiği konu...

Yaklaşık bir aydır '1 numaralı aday' olarak gösterilen Nenad Bjelica, pozisyonunu koruyor. Başkan 'un "40-50 yaşlarında. Ekonomik koşullara uyum sağlayabilecek" tanımına uyan Bjelica, sarı-lacivertli kulübe en yakın isim olarak görünüyor.

Emre Belözoğlu'nun önerdiği ve camiada sıkça ismi anılan ile mevcut durumda takım çalıştırdıkları için temas kurulmadı ancak iki isim de alternatifler arasındaki yerlerini koruyor. Kulislerde bu sezon 'ı çalıştıran 'nın ismi de konuşulmaya devam ediyor.

  1. 17.5.2020
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