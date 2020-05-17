Bjelica hala 1 numarada
Hırvat teknik adam, teknik direktör adaylar arasında ilk sıradaki yerini koruyor Yerli hocalardan Erol Bulut ve Okan Buruk ise alternatifler arasında yer alıyor.
Teknik direktör meselesi taraftarın en çok merak ettiği konu...
Yaklaşık bir aydır '1 numaralı aday' olarak gösterilen Nenad Bjelica, pozisyonunu koruyor. Başkan Ali Koç'un "40-50 yaşlarında. Ekonomik koşullara uyum sağlayabilecek" tanımına uyan Bjelica, sarı-lacivertli kulübe en yakın isim olarak görünüyor.
Emre Belözoğlu'nun önerdiği Okan Buruk ve camiada sıkça ismi anılan Erol Bulut ile mevcut durumda takım çalıştırdıkları için temas kurulmadı ancak iki isim de alternatifler arasındaki yerlerini koruyor. Kulislerde bu sezon Beşiktaş'ı çalıştıran Abdullah Avcı'nın ismi de konuşulmaya devam ediyor.
- 17.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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