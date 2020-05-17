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17 Mayıs 2020, Pazar
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Mauricio Isla ’ye gidiş sinyali verdi

Mauricio Isla Şili’ye gidiş sinyali verdi

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauricio Isla, basınına konuştu.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauricio Isla, basınına konuştu. Şu anda maaş konusunda zorluklar yaşadıklarını kaydeden Isla, geleceğiyle ilgili ise şunları söyledi: "Ben Universidad de Chile taraftarıyım. Ülkemde hiç oynama şansım olmadı. Bu nedenle bu tecrübeyi yaşamak istiyorum."
  1. 17.5.2020
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