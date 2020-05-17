Fenerbahçe'den yerli taarruzu! İşte o isimler... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
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Fenerbahçe'den yerli taarruzu! İşte o isimler...

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendiren Fenerbahçe, transferde düğmeye bastı. Spekülatif ve pahalı transfer dönemini kapatan Sarı lacivertliler bonservisi elinde olan ya da kiralanma imkanı olan kaliteli yerli oyuncuların peşine düşmüş durumda. Listenin başında ise o isimler var. İşte transfer harekatına dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
17 Mayıs 2020 Pazar 06:41
Fenerbahçe'den yerli taarruzu! İşte o isimler...

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendiren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe'den yerli taarruzu! İşte o isimler...

Fenerbahçe'nin bu sezonki transfer politikası bir hayli farklı olacak. Spekülatif ve pahalı transfer dönemini kapatan Sarı lacivertliler bonservisi elinde olan ya da kiralanma imkanı olan kaliteli yerli oyuncuların peşine düşmüş durumda.

Fenerbahçe'den yerli taarruzu! İşte o isimler...

Takvim'in haberine göre; Transfer listesinin başında ise Roma'nın 23 yaşındaki Türk stoperi Mert Çetin var.

Fenerbahçe'den yerli taarruzu! İşte o isimler...

LİSTE DAHA DA ARTABİLİR
Mert Çetin'i Galatasaray ile birlikte 3 İtalyan kulübü istese de Fenerbahçe bir hayli yol almış durumda. Listede yer alan diğer isimler ise Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan, Emre Kılınç ve Berat Özdemir…

Fenerbahçe'den yerli taarruzu! İşte o isimler...

BERAT İÇİN KIRAN KIRANA!
Orta sahada forma giyen Berat Özdemir'in G.Birliği ile 1 yıllık daha sözleşmesi var. Eğer başkent temsilcisi ile anlaşma sağlanırsa Berat da çubuklu formayı giyecek. Aksi taktirde 21 yaşındaki merkez orta saha için önümüzdeki yıl beklenecek.

Fenerbahçe'den yerli taarruzu! İşte o isimler...

FENER TARAFTARINDAN CANER İÇİN GERİ ADIM
Caner için ilk başlarda olumsuz mesajlar gelse de zaman geçtikçe mil li yıldızı isteyenlerin sayısı fazlalaştı.

Fenerbahçe'den yerli taarruzu! İşte o isimler...

İlk başlarda ismine karşı çıkan Fener taraftarı zaman geçtikçe Caner'i 6 yıl giydiği çubuklu formaya daha fazla yakıştırmaya başladı. Caner'i Fener'e isteyen taraftarlar artık çoğunlukta.

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