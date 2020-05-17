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Fenerbahçe'den yerli taarruzu! İşte o isimler...

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendiren Fenerbahçe, transferde düğmeye bastı. Spekülatif ve pahalı transfer dönemini kapatan Sarı lacivertliler bonservisi elinde olan ya da kiralanma imkanı olan kaliteli yerli oyuncuların peşine düşmüş durumda. Listenin başında ise o isimler var. İşte transfer harekatına dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

17 Mayıs 2020 Pazar 06:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





