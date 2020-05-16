Pierre van Hooijdonk açıkladı! ''Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şey...''

Daha önce kariyerimde böyle bir dönem geçirmedim. Evde, henüz kariyerinin ortasında olup bunla uğraşan futbolcular var, ben de uğraşıyorum. Oğlum NAC Breda'da oynuyor. İlk başlarda çok hırslıydı, çok fazla çalışmak istiyordu.