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Pierre van Hooijdonk açıkladı! ''Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şey...''
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Pierre van Hooijdonk corona virüsü sürecinin futbola yansımaları hakkında önemli açıklamalarda bulunurken, sarı-lacivertli takımın bu sezon için şampiyonluk yarışında olmadığını ve ihtiyacı olan şeyi söyledi. Öte yandan Hollandalı efsane, Alex de Souza'ya övgüler yağdırdı. İşte o açıklamalar...
16 Mayıs 2020 Cumartesi 20:00
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BeIN Sport'a konuşan Hooijdonk: Tamamen karantinada değiliz. Sürekli evde oturmak zorunda değiliz. Alışverişe gidebiliriz, koşmak için sokağa çıkabiliriz yani tamamen evde oturmak zorunda değiliz. Ama devletimiz şu anda olabildiğince evde oturmamızı istiyor.
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Bu gerçekten çok sıradışı bir durum. Hollanda'da başlarda işler yolunda gitmedi ama sonrasında işleri yoluna koyduk diyebiliriz.
Daha önce kariyerimde böyle bir dönem geçirmedim. Evde, henüz kariyerinin ortasında olup bunla uğraşan futbolcular var, ben de uğraşıyorum. Oğlum NAC Breda'da oynuyor. İlk başlarda çok hırslıydı, çok fazla çalışmak istiyordu.
Oyuncular tamamen hedef haline geldi. Oyuncuları hedef göstermek kolay ancak birçok oyuncu var ki, gerçekten minimum ücret alıyorlar.
Kesin olan bir şey var ki, alışık olduğumuz bonservis bedelleri ödenmeyecek. Futbol değişecek. Bana sorarsanız futbol açısından gelecek farklı olacak. Daha az para harcanacak ve bedelsiz oyunculara yönelim artacak.