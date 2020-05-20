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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Rodrigues'ten alkışlanacak hareket!

Rodrigues'ten alkışlanacak hareket!

'nin yıldız futbolcusu , corona virüs nedeniyle yaşayan ekibi 'a yardım için kombine bileti satın aldı. Sarı-lacivertli futbolcunun aldığı biletlerin taraftarlara dağıtılacağı belirtildi.

Fenerbahçeli yıldız 'ten örnek hareket... Sarı-lacivertli futbolcu, corona virüsü salgını sonrası ekonomik krize giren 'nın kulübüne maddi yardımda bulundu.

Hollandalı müzik grubu Broederlifde'nin Sparta Rotterdam için düzenlediği yardım organizasyonuna katılan Yeşil Burun Adalı yıldız, Memphis Depay, Virgil van Dijk ve Georginio Wijnaldum'la birlikte kulübe yardım amacıyla 8 sezonluk kombine bileti satın aldı.

Kombine biletlerin Sparta Rotterdam taraftarlarına dağıtılacağı açıklandı.

  1. 20.05.2020
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