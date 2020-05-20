Rodrigues'ten alkışlanacak hareket!
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, corona virüs nedeniyle ekonomik kriz yaşayan Hollanda ekibi Sparta Rotterdam'a yardım için kombine bileti satın aldı. Sarı-lacivertli futbolcunun aldığı biletlerin taraftarlara dağıtılacağı belirtildi.
Fenerbahçeli yıldız Garry Rodrigues'ten örnek hareket... Sarı-lacivertli futbolcu, corona virüsü salgını sonrası ekonomik krize giren Hollanda'nın Sparta Rotterdam kulübüne maddi yardımda bulundu.
Hollandalı müzik grubu Broederlifde'nin Sparta Rotterdam için düzenlediği yardım organizasyonuna katılan Yeşil Burun Adalı yıldız, Memphis Depay, Virgil van Dijk ve Georginio Wijnaldum'la birlikte kulübe yardım amacıyla 8 sezonluk kombine bileti satın aldı.
Kombine biletlerin Sparta Rotterdam taraftarlarına dağıtılacağı açıklandı.
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