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17 Mayıs 2020, Pazar
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21 milyonluk tasarruf

21 milyonluk tasarruf

Ekonomik koşulları iyileştirme çabasındaki 'de, Başkan 'un göreve geldiği ayından bu yana maaş bütçesinde 21 milyon euro'luk tasarruf sağlandı.

Ekonomik koşulları iyileştirme çabasındaki 'de, Başkan 'un göreve geldiği ayından bu yana maaş bütçesinde 21 milyon euro'luk tasarruf sağlandı. 92 milyon euro'luk bütçeyi 71 milyon euro'ya çeken Ali Koç'un, hedefinin 50 milyon euro seviyesi olduğu ve bunun için de tasarruf tedbirlerinin sıkı bir şekilde uygulanmaya devam edeceği belirtildi.
  1. 17.5.2020
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