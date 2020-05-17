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17 Mayıs 2020, Pazar
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Görüşmeler başlıyor...

Görüşmeler başlıyor...

Yüksek yükü ve corona virüsü salgını nedeniyle iyice bozulan ödemeler dengesi tüm kulüpleri olduğu gibi 'yi de olumsuz etkiledi.

Yüksek yükü ve corona virüsü salgını nedeniyle iyice bozulan ödemeler dengesi tüm kulüpleri olduğu gibi 'yi de olumsuz etkiledi. Sarı-lacivertli yönetimin, bu haftadan itibaren futbolcularla indirim konusunu görüşmeye başlayacağı kaydedildi. Yönetim, ilk etapta döviz cinsinden yüksek maaş alan futbolcuların ücretini makul seviyeye çekmek istiyor.
  1. 17.5.2020
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