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17 Mayıs 2020, Pazar
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Merih’ten ağzı yanan!

Merih’ten ağzı yanan!

'a giden 'ı, 2016'da bedelsiz ekibi Alcanense'ye kaptıran , bu kez işi sağlama aldı.

'a giden 'ı, 2016'da bedelsiz ekibi Alcanense'ye kaptıran , bu kez işi sağlama aldı. Portekiz 2. Lig ekibi Varzim'e gönderilen 19 yaşındaki santrfor Yusuf Mert Tunç'un sözleşmesine "F.Bahçe, 350 bin euro'ya oyuncuyu geri çağırabilir" maddesi eklendi. Böylece, Merih'ten ağzı yanan Kanarya bir anlamda kendini sigortaya almış oldu.
  1. 17.5.2020
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