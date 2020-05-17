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17 Mayıs 2020, Pazar
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Civelek'e dön çağrısı

Civelek'e dön çağrısı

Altyapıdan yetiştikten sonra sözleşmesi bitince Karagümrük'e giden 'e geri dönüş yolu açıldı.

Altyapıdan yetiştikten sonra sözleşmesi bitince Karagümrük'e giden 'e geri dönüş yolu açıldı. Sözleşmesinde " isterse 1 milyon TL'ye geri alabilir" maddesi bulunan Civelek yeniden gündeme geldi.
  1. 17.5.2020
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