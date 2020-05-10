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Fenerbahçe yönetimi şaştı kaldı! Yıldız futbolcu ayrılmak istiyor
Bu sezon beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe özellikle son oynadığı mücadelelerde aldığı mağlubiyetlerle şampiyonluk yarışından oldukça uzaklaşmış vaziyette. Sarı-lacivertliler gözünü önümüzdeki sezona dikmişken, kadro kuvvetlendirme çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Bazı isimlerle yollarını da ayırmayı planlayan yönetime yıldız bir isimden flaş bir teklif geldi. İşte detaylar...
10 Mayıs 2020 Pazar 13:10
Güncelleme: 10.05.2020 13:52
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Süper Lig transfer gündemi özellikle son günlerde oldukça hareketli...
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Hatta, gelecek yılın takımını kurma hedefiyle çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, ilk imzayı attırmıştı.
Sarı-lacivertliler bir süredir görüşme halinde olduğu İsmail Yüksek'i kadrosuna kattı. Resmi siteden yapılan duyuruda, hem Gölcükspor ile hem de oyuncu ile anlaşma sağlandığı ifade edilmişti.
Bu sezon özellikle ikinci yarıda yaşadığı kayıplarla taraftarlarını üzen sarı-lacivertliler, gelecek sezon için şampiyon bir kadro kurma uğraşında.
Yapılacak takviyelerin yanında bazı isimlerle de yollarını ayıracak olan Koç ve ekibi, takımdaki bir isimden gelen teklif karşısında şaşkına döndü. İşte haberin detayları...