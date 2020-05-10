Fenerbahçe yönetimi şaştı kaldı! Yıldız futbolcu ayrılmak istiyor

Bu sezon beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe özellikle son oynadığı mücadelelerde aldığı mağlubiyetlerle şampiyonluk yarışından oldukça uzaklaşmış vaziyette. Sarı-lacivertliler gözünü önümüzdeki sezona dikmişken, kadro kuvvetlendirme çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Bazı isimlerle yollarını da ayırmayı planlayan yönetime yıldız bir isimden flaş bir teklif geldi. İşte detaylar...