De Bruyne'den korkutan açıklama! Corona virüsü...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Kevin De Bruyne, ailecek corona virüsüne yakalanmış olabileceklerini söyledi.

Sky Sports'a konuşan Belçikalı oyuncu, "Karantinanın ilk 2 haftasında ailecek hastalandık. İniş çıkışlar yaşadık ama şu anda herkes iyi. Önce küçük çocuğumuz hastalandı, sonra büyük oğlum ve eşim de hastalandı. Ama corona virüsü mü yoksa başka bir şey mi emin değiliz" ifadelerini kullandı.

Test yaptırmadıklarını belirten De Bruyne, "Çok şükür bu hastalığı atlattık ve son 2 haftadır iyi durumdayız. Rutinimiz var, her şey güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.

De Bruyne, bu süreçte sık sık yüzdüğünü, koştuğunu ve antrenmanlara devam ettiğini sözlerine ekledi.