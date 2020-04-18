De Bruyne'den korkutan açıklama! Corona virüsü...
Corona virüsü salgınına futbol dünyasından da birçok ünlü isim yakalanırken, Premier Lig ekibi Manchester City'nin yıldız ismi Kevin de Bruyne de korkutan bir açıklama yaptı. Belçikalı futbolcu, ailece coronaya yakalandıklarından şüphelendiklerini söyledi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Kevin De Bruyne, ailecek corona virüsüne yakalanmış olabileceklerini söyledi.
Sky Sports'a konuşan Belçikalı oyuncu, "Karantinanın ilk 2 haftasında ailecek hastalandık. İniş çıkışlar yaşadık ama şu anda herkes iyi. Önce küçük çocuğumuz hastalandı, sonra büyük oğlum ve eşim de hastalandı. Ama corona virüsü mü yoksa başka bir şey mi emin değiliz" ifadelerini kullandı.
Test yaptırmadıklarını belirten De Bruyne, "Çok şükür bu hastalığı atlattık ve son 2 haftadır iyi durumdayız. Rutinimiz var, her şey güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.
De Bruyne, bu süreçte sık sık yüzdüğünü, koştuğunu ve antrenmanlara devam ettiğini sözlerine ekledi.
- 18.04.2020
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