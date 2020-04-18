Premier Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanırsa MANU 21 milyon sterlin zarara uğrayacak - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig MANU'yu bekleyen nüyük zarar! Maçlar seyircisiz oynanırsa...

'de kalan maçlar seyircisiz oynanırsa MANU 21 milyon sterlin zarara uğrayacak

Premier Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanırsa MANU 21 milyon sterlin zarara uğrayacak

Corona virüsü nedeniyle liglerin ertelendiği İngiltere 'de kalan maçların seyircisiz oynanması gündeme gelmişti. Eğer bu olay gerçekleşirse 'ın 21 milyon sterlinlik bir kayıp yaşayacak.

Corona virüsü salgınından dolayı kulüpler ekonomik olarak zor bir döneme giriyor. İngiliz basınında yer alan habere göre ekiplerinden , sezonun geri kalanını taraftarsız olarak oynaması durumunda maç gelirlerinden büyük kayıp yaşayacak. Manchester'ın kalan müsabakalardan maç günü kazancının ise yaklaşık 21 milyon Sterlin'den olacağı ifade edildi. Ayrıca İngiliz takımının, kötü ekonomik duruma rağmen futbolcularının maaşlarından kesinti istemeyeceği de belirtildi.

  1. 18.04.2020
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