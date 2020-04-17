İngiltere'de hedef Premier Lig'i tamamlamak!
İngiltere'de etkili olan corona virüsü nedeniyle Premier Lig'e ara verilmişti. Premier Lig yönetimi ve kulüplerin yetkilileri video konferans yöntemiyle kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, "Premier Lig, sağlık koşulları elverdiği zaman yeniden başlayacaktır." kararı çıktı.
İngiltere'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Premier Lig'de sezonun tamamlanması hedefleniyor.
İngiliz basınında yer alan habere göre, Premier Lig yönetimi ve kulüplerin yetkilileri video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.
Haberde toplantının ardından yapılan açıklamaya yer verilirken, maçların yeniden başlatılmasıyla ilgili çeşitli senaryolar üzerinde çalışıldığı kaydedildi.
İnsan sağlığının birinci öncelik olduğu vurgulanan açıklamada, "2019-2020 sezonunu tamamlama hedefimiz devam etmekte ancak corona virüsü nedeniyle kesin bir tarih verilememektedir. Premier Lig, sağlık koşulları elverdiği zaman yeniden başlayacaktır." ifadelerine yer verildi.
- 17.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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