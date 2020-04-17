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17 Nisan 2020, Cuma
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'de hedef 'i tamamlamak!

İngiltere'de hedef Premier Lig'i tamamlamak!

'de etkili olan corona virüsü nedeniyle 'e ara verilmişti. Premier Lig yönetimi ve kulüplerin yetkilileri video konferans yöntemiyle kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, "Premier Lig, sağlık koşulları elverdiği zaman yeniden başlayacaktır." kararı çıktı.

'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan 'de sezonun tamamlanması hedefleniyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Premier Lig yönetimi ve kulüplerin yetkilileri video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Haberde toplantının ardından yapılan açıklamaya yer verilirken, maçların yeniden başlatılmasıyla ilgili çeşitli senaryolar üzerinde çalışıldığı kaydedildi.

İnsan sağlığının birinci öncelik olduğu vurgulanan açıklamada, "2019-2020 sezonunu tamamlama hedefimiz devam etmekte ancak corona virüsü nedeniyle kesin bir tarih verilememektedir. Premier Lig, sağlık koşulları elverdiği zaman yeniden başlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

  1. 17.04.2020
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