Premier Lig ne zaman başlayacak? Resmi açıklama geldi
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını futbolu da vurmuş durumda. İngiltere'de artan vakalar sebebiyle Premier Lig ertelenmiş ve ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyordu. Yapılan resmi açıklada liglerin 30 Nisan'dan önce başlamayacağı duyuruldu.
İngiltere Premier Lig ile birlikte ikinci, üçüncü ve dördüncü ligleri kapsayan İngiltere Futbol Ligleri ile birlikte İngiltere Futbolcular Birliği, liglerin başlangıç tarihiyle ilgili yeni bir açıklama yayınladı.
Yayınlanan resmi açıklama şöyle:
"Premier Lig, EFL ve Futbolcular Birliği, koronavirüs salgınıyla ilgili artan endişeleri tartışmıştır. 3 organizasyon da herkesi etkileyen bu virüsle ilgili düşüncelerini paylaşmıştır.
Premier Lig, EFL ve Futbolcular Birliği, bu sürecin zorluklarının farkındadır. Ligler, 30 Nisan'dan önce başlamayacaktır. Ancak, tüm şartlar güvenli ve elverişli olduğu yönünde bir karar çıkarsa ligler tekrar başlayacak."
- 27.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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