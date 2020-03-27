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27 Mart 2020, Cuma
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ne zaman başlayacak? Resmi açıklama geldi

Premier Lig ne zaman başlayacak? Resmi açıklama geldi

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını futbolu da vurmuş durumda. 'de artan vakalar sebebiyle ertelenmiş ve ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyordu. Yapılan resmi açıklada liglerin 'dan önce başlamayacağı duyuruldu.

ile birlikte ikinci, üçüncü ve dördüncü ligleri kapsayan İngiltere Futbol Ligleri ile birlikte İngiltere , liglerin başlangıç tarihiyle ilgili yeni bir açıklama yayınladı.

Yayınlanan resmi açıklama şöyle:

"Premier Lig, ve Futbolcular Birliği, koronavirüs salgınıyla ilgili artan endişeleri tartışmıştır. 3 organizasyon da herkesi etkileyen bu virüsle ilgili düşüncelerini paylaşmıştır.

Premier Lig, EFL ve Futbolcular Birliği, bu sürecin zorluklarının farkındadır. Ligler, 'dan önce başlamayacaktır. Ancak, tüm şartlar güvenli ve elverişli olduğu yönünde bir karar çıkarsa ligler tekrar başlayacak."

  1. 27.03.2020
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