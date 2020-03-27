Roma corona virüsüne karşı bağış kampanyasında 534 bin Euro topladı!
İtalya Serie A'da milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği Roma Kulübü, ülkede corona virüsü salgınıyla mücadele eden hastanelere destek için şimdiye kadar 534 bin Euro bağış topladığını açıkladı.
Corona virüsünün en çok etkilediği İtalya'da futbol kulüpleri de bağış kampanyaları düzenleyerek sağlık sistemine katkıda bulunmaya devam ediyor. Seria ekibi Roma, iki hafta önce başlatılan kampanyada hedeflenen 500 bin Euro rakamının aşıldığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada tüm bağışçılara teşekkür edilirken, "Şimdi daha fazla bağış toplayalım ve sağlık görevlilerinin bu savaşı kazanmasına yardımcı olalım." ifadelerine yer verildi.
Roma'da futbolcular ve teknik heyet, geçen hafta da bir günlük maaşlarını salgınla mücadelede kentteki merkez olan Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne bağışlamıştı.
- 27.03.2020
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