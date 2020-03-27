Roma corona virüsüne karşı bağış kampanyasında 534 bin Euro topladı! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
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Haberler İtalya Serie A Roma'nın bağış kampanyasına büyük ilgi! İşte o rakam...

Roma corona virüsüne karşı bağış kampanyasında 534 bin Euro topladı!

Roma corona virüsüne karşı bağış kampanyasında 534 bin Euro topladı!

Serie A'da milli futbolcular ve 'in formasını giydiği Roma Kulübü, ülkede corona virüsü salgınıyla mücadele eden hastanelere destek için şimdiye kadar 534 bin Euro bağış topladığını açıkladı.

Corona virüsünün en çok etkilediği 'da futbol kulüpleri de bağış kampanyaları düzenleyerek sağlık sistemine katkıda bulunmaya devam ediyor. Seria ekibi Roma, iki hafta önce başlatılan kampanyada hedeflenen 500 bin Euro rakamının aşıldığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada tüm bağışçılara teşekkür edilirken, "Şimdi daha fazla bağış toplayalım ve sağlık görevlilerinin bu savaşı kazanmasına yardımcı olalım." ifadelerine yer verildi.

Roma'da futbolcular ve teknik heyet, geçen hafta da bir günlük maaşlarını salgınla mücadelede kentteki merkez olan Lazzaro Spallanzani Ulusal Enstitüsüne bağışlamıştı.


  1. 27.03.2020
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