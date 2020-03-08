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08 Mart 2020, Pazar
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2-0 | ÖZET İZLE

Manchester United 2-0 Manchester City | ÖZET İZLE

İngiltere Premier Ligi'nin 29. haftasındaki dev derbide ile , 'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi Kırmızı Şeytanlar, ezeli rakibini Anthony Martial ve Scott McTominay'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Son 4 maçta 3. galibiyetini alan ManU puanını 45'e yükseltip 5. sıraya tırmanırken, 2. sıradaki M. City ise 57 puanda kaldı.

'in 29. haftası Manchester derbisine sahne oldu. , 'da konuk ettiği ezeli rakibi Manchestr City'yi 1-0 mağlup etti.

ManU'ya üç puanı getiren golleri 30. dakikada Anthony Martial ile 90+7'de Scott McTominay kaydetti.

Kırmızı Şeytanlar ligde oynadığı son 4 maçta 3. galibiyetini alırken, haftayı 45 puanla 5. sırada tamamladı.

2 hafta sonra kaybeden ikinci sıradaki M. City ise 57 puanda kaldı.

Bu sonuçla lider ile M. City arasındaki puan farkı 25'e yükseldi.

10 SEZON SONRA ÇİFTE ZAFER!

Derbiyi 2-0'lık skorla kazanan Manchester United, ezeli rakibi 'ye karşı 10 sezon sonra bir ilki başardı! Solskjaer'in öğrencileri, 2009-2010 sezonundan bu yana ilk kez rakibini ligde iki maçta da mağlup etmeyi başardı. Sezonun ilk yarısında Etihad Stadı'nda oynanan mücadeleyi de ManU 2-1'lik skorla kazanmıştı.

Manchester United ayrıca, rakibine karşı Old Trafford'daki 3 maçlık galibiyet hasretine de son verdi.

  1. 08.03.2020
  2. Güncelleme: 08.03.2020 22:50
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