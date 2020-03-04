Crystal Palace, Cenk Tosun'un sözleşmesini feshetti
Sezonun ikinci yarısında Everton'ın Crystal Palace'a kiraladığı milli futbolcumuz Cenk Tosun yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Bu gelişmenin ardından Crystal Palace yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti.
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- 04.03.2020
- Güncelleme: 04.03.2020 20:00
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