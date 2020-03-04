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04 Mart 2020, Çarşamba
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, 'un sözleşmesini feshetti

Crystal Palace, Cenk Tosun'un sözleşmesini feshetti

Sezonun ikinci yarısında Everton'ın 'a kiraladığı milli futbolcumuz yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Bu gelişmenin ardından Crystal Palace yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti.

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  1. 04.03.2020
  2. Güncelleme: 04.03.2020 20:00
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