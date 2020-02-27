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27 Şubat 2020, Perşembe
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Türk yıldızı 'ye! Lampard onu istedi

Türk yıldızı Chelsea'ye! Lampard onu istedi

Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen Türk futbolcu , dev kulüpleri peşinden koşturuyor. Daha önce 'in ciddi şekilde ilgilendiği yıldız oyuncu bu kez 'nin radarına girdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Feyenoord'la 2023 yılına kadar sözleşmesi olsa bile 'nün, kulüpten yakın zamanda ayrılması bekleniyor. ekibiyle iyi bir sezon geçiren 19 yaşındaki Türk yıldıza, Avrupa'nın dev kulüplerinden teklif yağıyor.

Hollanda basınından Voetbal International'de yer alan habere göre ekibi , genç orta sahasını listesine aldı. Yıldız futbolcuyla ve Sevilla gibi takımlar da ilgileniyordu. Haberde Orkun Kökçü'nün, gelişimine devam etmek ve ile EURO 2020'de yer alabilmek için bu sezon takımında kalmaya karar verdiği bildirildi.

Genç oyuncunun transferde önceliğinin kendini geliştirebileceği bir kulübe gitmek olduğu ve giderken de Feyenoord'a para kazandırmak istediği ifade edildi. Bu sezon takımıyla 32 maça çıkan Orkun Kökçü, 3 gol atarken 5 de asist yaptı.


  1. 27.02.2020
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