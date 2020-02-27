Türk yıldızı Chelsea'ye! Lampard onu istedi
Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen Türk futbolcu Orkun Kökçü, dev kulüpleri peşinden koşturuyor. Daha önce Arsenal'in ciddi şekilde ilgilendiği yıldız oyuncu bu kez Chelsea'nin radarına girdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Feyenoord'la 2023 yılına kadar sözleşmesi olsa bile Orkun Kökçü'nün, kulüpten yakın zamanda ayrılması bekleniyor. Hollanda ekibiyle iyi bir sezon geçiren 19 yaşındaki Türk yıldıza, Avrupa'nın dev kulüplerinden teklif yağıyor.
Hollanda basınından Voetbal International'de yer alan habere göre İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, genç orta sahasını transfer listesine aldı. Yıldız futbolcuyla Arsenal ve Sevilla gibi takımlar da ilgileniyordu. Haberde Orkun Kökçü'nün, gelişimine devam etmek ve Türk Milli Takımı ile EURO 2020'de yer alabilmek için bu sezon takımında kalmaya karar verdiği bildirildi.
Genç oyuncunun transferde önceliğinin kendini geliştirebileceği bir kulübe gitmek olduğu ve giderken de Feyenoord'a para kazandırmak istediği ifade edildi. Bu sezon takımıyla 32 maça çıkan Orkun Kökçü, 3 gol atarken 5 de asist yaptı.
- 27.02.2020
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