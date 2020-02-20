10 yaşındaki Manchester United taraftarından Klopp'a mektup: Lütfen artık kaybedin

Liverpool, bu sezon aldığı sonuçlarla İngiltere Premier Lig'e damga vurdu. 26 maçta 1 beraberlik 25 galibiyet alan Merseyside ekibi en yakın takipçisine 22 puan fark atmış durumda. 10 yaşındaki Manchester United taraftarı da Liverpool'un gösterdiği bu performanstan dert yandı. Teknik direktör Jurgen Klopp'a bir mektup yazan 10 yaşındaki Daragh, mektubunda Kloop'tan artık kaybetmelerini istedi. Başarılı teknik adam da Manchester United taraftarı olan Daragh'a cevap verdi.

10 yaşındaki Man United taraftarı Daragh'ın Klopp'a mektubu:

"Sevgili Klopp, adım Daragh. 10 yaşında, Manu taraftarıyım. Bu mektubu şikayet olarak yazıyorum. 9 maç daha kazanırsanız tarihe geçeceksiniz. Bizim için çok üzücü. Lütfen artık kaybedin. Sevgi ve saygılarımla.''



Klopp'un 10 yaşındaki Man United taraftarı Daragh'ın mektubuna cevabı:

"Sevgili Daragh, mektubunuzu okudum. Güzel dilekte bulunmadınız ama bir genç taraftarın mektubunu okumak güzel. Üzülerek söylüyorum ki ne yazık ki, isteğinizi yerine getiremeyeceğim.''