Premier Lig'de nabız 180! İşte 26. haftaya damga vuran goller ve kurtarışlar...

Premier Lig'in 26. haftasında yine unutulmaz maçlar oynandı. Haftanın maçında Manchester United, Chelsea'yi 2-0 mağlup ederek ezeli rakibine ağır bir darbe vurdu. Öte yandan İngiltere'de kaleciler, yaptığı kurtarışlarla takımlarına hayat verdi. İşte o goller ve kurtarışlar...

İŞTE 26. HAFTANIN EN İYİ GOLLERİ



26. HAFTANIN EN İYİ KURTARIŞLARI