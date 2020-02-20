Premier Lig'de nabız 180! İşte 26. haftaya damga vuran goller ve kurtarışlar... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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'de nabız 180! İşte 26. haftaya damga vuran goller ve kurtarışlar...

Premier Lig'de nabız 180! İşte 26. haftaya damga vuran goller ve kurtarışlar...

İngiltere 'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 26. haftada oynanan karşılaşmalar, futbolseverler için oldukça heyecan verici geçerken, haftanın maçında , 'yi 2-0 mağlup etmiş ve rakibine ağır bir yara vermişti. İşte 26. haftada atılan en iyi goller ve kurtarışlar...

'in 26. haftasında yine unutulmaz maçlar oynandı. Haftanın maçında , 'yi 2-0 mağlup ederek ezeli rakibine ağır bir darbe vurdu. Öte yandan İngiltere'de kaleciler, yaptığı kurtarışlarla takımlarına hayat verdi. İşte o goller ve kurtarışlar...

İŞTE 26. HAFTANIN EN İYİ GOLLERİ


26. HAFTANIN EN İYİ KURTARIŞLARI

  1. 20.02.2020
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