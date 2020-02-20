Premier Lig'de nabız 180! İşte 26. haftaya damga vuran goller ve kurtarışlar...
İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 26. haftada oynanan karşılaşmalar, futbolseverler için oldukça heyecan verici geçerken, haftanın maçında Manchester United, Chelsea'yi 2-0 mağlup etmiş ve rakibine ağır bir yara vermişti. İşte 26. haftada atılan en iyi goller ve kurtarışlar...
Premier Lig'in 26. haftasında yine unutulmaz maçlar oynandı. Haftanın maçında Manchester United, Chelsea'yi 2-0 mağlup ederek ezeli rakibine ağır bir darbe vurdu. Öte yandan İngiltere'de kaleciler, yaptığı kurtarışlarla takımlarına hayat verdi. İşte o goller ve kurtarışlar...
İŞTE 26. HAFTANIN EN İYİ GOLLERİ
26. HAFTANIN EN İYİ KURTARIŞLARI
- 20.02.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Premier Lig'de nabız 180! İşte 26. haftaya damga vuran goller ve kurtarışlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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