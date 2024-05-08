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ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan ALES'in son oturumu 21 Nisan tarihinde yapıldı. Binlerce adayın birbiriyle yarıştığı sınavın sonuçlar açıklandı. Adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesinden erişime açılan ALES sonuçları hakkında arama motorlarında sorgulanan 'ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI'na ve 2024 ALES-1 sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorularının cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 15:40
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ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 ALES sonuçları açıklandı

ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | ÖSYM tarafından 21 Nisan Pazar günü yapılan ALES/1 sonuçları için adayların heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden erişime açılan sonuçlar için arama motorlarında sorgulanan 'ALES sonuç sorgulama ekranı 2024, ÖSYM ALES-1 sonuç görüntüleme' başlıklarını sizler için derledik. İşte detaylar...

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2024 ALES-1 SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'nin resmi sitesinde, 21 Nisan 2024 Pazar günü düzenlenen ALES-1 sınavının sonuçları, 8 Mayıs günü adayların erişimine açıldı. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alıyor.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES'ten alınan puan, sınav sonuçları açıklandığı günden itibaren 5 yıl süre ile geçerli olacak. Yani adaylar ALES sınavından aldıkları puan ile 5 yıl boyunca tercih yapabilecekler.

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