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04 Mart 2020, Çarşamba
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Umut Meraş'tan 'a geçmiş olsun mesajı!

Umut Meraş'tan Cenk Tosun'a geçmiş olsun mesajı!

'de forması giyen milli yıldızımız , antrenmanda dizinden sakatlanmıştı. Üzücü haber sonrası Milli futbolcu Umut Meraş, hesabından yaptığı paylaşımla Cenk'e destek oldu.

Everton'dan devre arası 'a kiralanan milli futbolcu 'un, antrenman sırasında dizinden ciddi bir sakatlık geçirdiği belirtildi. Ardından milli futbolcu Umut Meraş, hesabından yaptığı paylaşımla Cenk' geçmiş olsun mesajını "Abim daha güçlü döneceğine eminim, çok geçmiş olsun." sözleriyle iletti.

The Athletic'in haberine göre, 28 yaşındaki futbolcu sezonun geri kalanında oynanacak maçları kaçıracak.

Tecrübeli futbolcu EURO 2020'yi de bu sakatlık sebebiyle kaçırabilir.

  1. 04.03.2020
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