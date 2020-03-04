Umut Meraş'tan Cenk Tosun'a geçmiş olsun mesajı!
İngiltere'de Crystal Palace forması giyen milli yıldızımız Cenk Tosun, antrenmanda dizinden sakatlanmıştı. Üzücü haber sonrası Milli futbolcu Umut Meraş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cenk'e destek oldu.
Everton'dan devre arası Crystal Palace'a kiralanan milli futbolcu Cenk Tosun'un, antrenman sırasında dizinden ciddi bir sakatlık geçirdiği belirtildi. Ardından milli futbolcu Umut Meraş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cenk' geçmiş olsun mesajını "Abim daha güçlü döneceğine eminim, çok geçmiş olsun." sözleriyle iletti.
The Athletic'in haberine göre, 28 yaşındaki futbolcu sezonun geri kalanında oynanacak maçları kaçıracak.
Tecrübeli futbolcu EURO 2020'yi de bu sakatlık sebebiyle kaçırabilir.
Abim daha güçlü döneceğine eminim, çok geçmiş olun ?? @CenkTosun_ pic.twitter.com/9xwqYeZWLy— Umut Meraş (@umutmeras77) March 4, 2020
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