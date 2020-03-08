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08 Mart 2020, Pazar
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4-0 Everton | ÖZET İZLE

Chelsea 4-0 Everton | ÖZET İZLE

'nin 29. haftasında sahasında Everton'ı konuk etti. ekibi mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Puanını 48'e yükselten Maviler, 4. sıradaki yerini sağlamlaştırırken, 12. sıradaki Everton ise 37 puanda kaldı.

'nde sezonu Şampiyonlar Ligi potasında bitirmek isteyen , 29. haftada konuk ettiği Everton'ı 4-0'lık skorla darmadağın etti.

Maviler'e zaferi getiren golleri 14'te Mason Mount, 21'de Pedro, 51'de Willian ve 54'te kaydetti.

Chelsea bu sonuçla puanını 48'e çıkarıp 4. sıradaki yerini korudu.

Galibiyet hasreti 3 haftaya çıkan Everton ise haftayı 37 puanla 12. sırada kapattı.

  1. 08.03.2020
  2. Güncelleme: 08.03.2020 19:43
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