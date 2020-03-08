Chelsea 4-0 Everton | ÖZET İZLE
İngiltere Premier Ligi'nin 29. haftasında Chelsea sahasında Everton'ı konuk etti. Londra ekibi mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Puanını 48'e yükselten Maviler, 4. sıradaki yerini sağlamlaştırırken, 12. sıradaki Everton ise 37 puanda kaldı.
İngiltere Premier Ligi'nde sezonu Şampiyonlar Ligi potasında bitirmek isteyen Chelsea, 29. haftada konuk ettiği Everton'ı 4-0'lık skorla darmadağın etti.
Maviler'e zaferi getiren golleri 14'te Mason Mount, 21'de Pedro, 51'de Willian ve 54'te Olivier Giroud kaydetti.
Chelsea bu sonuçla puanını 48'e çıkarıp 4. sıradaki yerini korudu.
Galibiyet hasreti 3 haftaya çıkan Everton ise haftayı 37 puanla 12. sırada kapattı.
- 08.03.2020
- Güncelleme: 08.03.2020 19:43
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