Leicester City Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak istiyor
İngiltere Premier Lig'de bu sezon iyi bir grafik çizen Leicester City'nin savunmasında milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ön plana çıktı. Avrupa devlerini peşine takan 23 yaşındaki stoper için karar verildi.
Leicester City'nin bu sezonki olumlu görüntüsünde Çağlar Söyüncü önemli bir rol oynuyor. İngiliz ekibi, Premier Lig'de kalesinde gördüğü 28 golle Liverpool'un ardından en az gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor.
LEICESTER HAREKETE GEÇTİ
İngiltere Premier Lig'de üçüncü sırada bulunan Leicester City, sezonun en formda isimlerinden biri olan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.
BAYERN VE CITY'E KÖTÜ HABER!
Bayern Münih ve Manchester City gibi devlerin transfer etmek istediği Çağlar Söyüncü'nün de Leicester City'le sözleşme uzatmaya sıcak baktığı öğrenildi.
Sky Sports'un haberine göre, yönetim Çağlar'ın menajeriyle görüşmelere de başladı. Bu sezon Leicester City forması ile tüm kulvarlarda 34 karşılaşmada boy gösteren Çağlar, 1 gol attı, 1 asist yapma başarısı gösterdi.
- 07.03.2020
- Güncelleme: 07.03.2020 13:23
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Leicester City Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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