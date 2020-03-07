Leicester City Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak istiyor - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
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'nün sözleşmesini uzatmak istiyor

Leicester City Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak istiyor

İngiltere 'de bu sezon iyi bir grafik çizen 'nin savunmasında milli futbolcumuz ön plana çıktı. Avrupa devlerini peşine takan 23 yaşındaki stoper için karar verildi.

'nin bu sezonki olumlu görüntüsünde önemli bir rol oynuyor. İngiliz ekibi, 'de kalesinde gördüğü 28 golle 'un ardından en az gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor.

LEICESTER HAREKETE GEÇTİ
İngiltere Premier Lig'de üçüncü sırada bulunan Leicester City, sezonun en formda isimlerinden biri olan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

BAYERN VE CITY'E KÖTÜ HABER!
Bayern Münih ve gibi devlerin transfer etmek istediği Çağlar Söyüncü'nün de Leicester City'le sözleşme uzatmaya sıcak baktığı öğrenildi.

'un haberine göre, yönetim Çağlar'ın menajeriyle görüşmelere de başladı. Bu sezon Leicester City forması ile tüm kulvarlarda 34 karşılaşmada boy gösteren Çağlar, 1 gol attı, 1 asist yapma başarısı gösterdi.

  1. 07.03.2020
  2. Güncelleme: 07.03.2020 13:23
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