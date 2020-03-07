Leicester City Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak istiyor

Leicester City'nin bu sezonki olumlu görüntüsünde Çağlar Söyüncü önemli bir rol oynuyor. İngiliz ekibi, Premier Lig'de kalesinde gördüğü 28 golle Liverpool'un ardından en az gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor.



LEICESTER HAREKETE GEÇTİ

İngiltere Premier Lig'de üçüncü sırada bulunan Leicester City, sezonun en formda isimlerinden biri olan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.



BAYERN VE CITY'E KÖTÜ HABER!

Bayern Münih ve Manchester City gibi devlerin transfer etmek istediği Çağlar Söyüncü'nün de Leicester City'le sözleşme uzatmaya sıcak baktığı öğrenildi.



Sky Sports'un haberine göre, yönetim Çağlar'ın menajeriyle görüşmelere de başladı. Bu sezon Leicester City forması ile tüm kulvarlarda 34 karşılaşmada boy gösteren Çağlar, 1 gol attı, 1 asist yapma başarısı gösterdi.