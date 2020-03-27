Oumar Niasse'ye corona virüsü tepkisi! "Utanç duyuyorum"
Son dakika corona virüsü haberleri... Türkiye’de de daha önce Akhisarspor'da forma giymiş yıldızlardan olan Evertonlı futbolcu Oumar Niasse, İngiltere’de sokağa çıkma yasağını dinlemedi. Hükümetin, "Çok gerekli olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısını hiçe sayan Niasse, kendisi çeviren polis tarafından sert bir şekilde uyarıldı. İşte detaylar... fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER
İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen Oumar Niasse, corona virüsü salgını nedeniyle ülkede yapılan sokağa mecbur kalınmadıkça çıkılmaması şeklindeki uyarıları hiçe saydı. Nijeryalı futbolcunun kız arkadaşlarıyla birlikte sokakta gezmesine büyük tepki gösterilirken olayın görgü tanığı yaşananları anlattı.
The Sun'da yer alan habere göre; yakın bir arkadaşı ve iki kadınla birlikte gezintiye çıkan Oumar Niasse, polis çevirmesinde hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.
Emniyet kemeri de takmadığı belirtilen Oumar Niasse'ı durduran polis, yıldız futbolcuya "Kuralları çiğnedin. Rezalet! Sen yüz karasısın! Bir Premier Lig futbolcusu olarak buradaki herkesi riske atıyorsun. Ne yaptığını sanıyorsun? Utanç duyuyorum" dedi.
Olayın görgü tanığı ise, yaptığı açıklamada "Niasse'ın hiçbir şeye aldırmaması inanılmaz. İnsanların iki kişiden fazla bir araya gelmemeleri söyleniyor. Ancak o arabanın içindeki dört kişi, istedikleri her şeyi yapabileceklerini düşünüyor" ifadelerini kullandı.
Niasse'nin emniyet kemerini de takmadan araç kullandığı için 100 bin pound ceza yediği belirtildi.
Bir dönem Türkiye'de Akhisarspor forması da giyen Oumar Niasse, Ege ekibinden 5.5 milyon Euro karşılığında Rusya'nın Lokomotif Moskova takımına transfer olmuştu. İngiltere Premier Lig ekibi Everton, Senagalli futbolcuyu 2016 yılında 18 milyon Euro ödeyerek kadrosuna katmıştı.
- 27.03.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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