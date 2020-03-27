Oumar Niasse'ye corona virüsü tepkisi! "Utanç duyuyorum" - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
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'ye corona virüsü tepkisi! "Utanç duyuyorum"

Oumar Niasse'ye corona virüsü tepkisi! "Utanç duyuyorum"

Son dakika corona virüsü haberleri... ’de de daha önce Akhisarspor'da forma giymiş yıldızlardan olan Evertonlı futbolcu , İngiltere’de sokağa çıkma yasağını dinlemedi. Hükümetin, "Çok gerekli olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısını hiçe sayan Niasse, kendisi çeviren polis tarafından sert bir şekilde uyarıldı. İşte detaylar... fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

Lig'de Everton forması giyen , corona virüsü salgını nedeniyle ülkede yapılan sokağa mecbur kalınmadıkça çıkılmaması şeklindeki uyarıları hiçe saydı. Nijeryalı futbolcunun kız arkadaşlarıyla birlikte sokakta gezmesine büyük tepki gösterilirken olayın görgü tanığı yaşananları anlattı.

'da yer alan habere göre; yakın bir arkadaşı ve iki kadınla birlikte gezintiye çıkan Oumar Niasse, polis çevirmesinde hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.

Emniyet kemeri de takmadığı belirtilen Oumar Niasse'ı durduran polis, yıldız futbolcuya "Kuralları çiğnedin. Rezalet! Sen yüz karasısın! Bir futbolcusu olarak buradaki herkesi riske atıyorsun. Ne yaptığını sanıyorsun? Utanç duyuyorum" dedi.

Olayın görgü tanığı ise, yaptığı açıklamada "Niasse'ın hiçbir şeye aldırmaması inanılmaz. İnsanların iki kişiden fazla bir araya gelmemeleri söyleniyor. Ancak o arabanın içindeki dört kişi, istedikleri her şeyi yapabileceklerini düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Niasse'nin emniyet kemerini de takmadan araç kullandığı için 100 bin pound ceza yediği belirtildi.

Bir dönem 'de Akhisarspor forması da giyen Oumar Niasse, Ege ekibinden 5.5 milyon Euro karşılığında 'nın Lokomotif takımına transfer olmuştu. İngiltere Premier Lig ekibi Everton, Senagalli futbolcuyu 2016 yılında 18 milyon Euro ödeyerek kadrosuna katmıştı.

  1. 27.03.2020
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