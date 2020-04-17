Efsane isim Norman Hunter corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti! Son dakika corona virüsü haberleri - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
17 Nisan 2020, Cuma
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Haberler İngiltere Premier Lig Efsane isim corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti!

Efsane isim corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti!

Efsane isim corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti!

Son dakika haberine göre; 'ın efsane ismi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. 76 yaşındaki eski futbolcu 10 Nisan'dan beri hastanede yatıyordu.

İngiliz ekibi 'ın formasını giymiş efsane isim , corona virüsü (Covid-19) nedeniyle 76 yaşında hayatını kaybetti. İngiliz basınında geçen son dakika bilgisine göre Hunter, 10 Nisan'dan bu yana corona virüsü testi pozitif çıktığı için hastanede tedavi görüyordu.

Norman Hunter, İngiltere'nin 1966 yılında Dünya şampiyonluğu yaşamış kadrosunun teknik ekibinde görev almıştı.

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  1. 17.04.2020
  2. Güncelleme: 17.04.2020 13:37
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