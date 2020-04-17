Efsane isim corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti!
Son dakika haberine göre; Leeds United'ın efsane ismi Norman Hunter corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. 76 yaşındaki eski futbolcu 10 Nisan'dan beri hastanede yatıyordu.
İngiliz ekibi Leeds United'ın formasını giymiş efsane isim Norman Hunter, corona virüsü (Covid-19) nedeniyle 76 yaşında hayatını kaybetti. İngiliz basınında geçen son dakika bilgisine göre Hunter, 10 Nisan'dan bu yana corona virüsü testi pozitif çıktığı için hastanede tedavi görüyordu.
Norman Hunter, İngiltere'nin 1966 yılında Dünya şampiyonluğu yaşamış kadrosunun teknik ekibinde görev almıştı.
- 17.04.2020
- Güncelleme: 17.04.2020 13:37
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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