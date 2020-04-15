Beckham ve Ronaldo'dan yardım maçı önerisi! Corona virüsü...
Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada Instagram üzerinden canlı yayın yapan eski İngiliz yıldız David Beckham ile Brezilya'nın efsane golcüsü Ronaldo Nazario'dan sürpriz bir öneri geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Kariyerlerinde Real Madrid'de birlikte top oynamış olan Brezilyalı eski yıldız Ronaldo Nazario ile İngilizlerin efsane ismi David Beckham sosyal medyada yaptıkları canlı yayınla bir araya geldiler.
MLS'e bu sezon kabul edilen Inter Miami takımının sahibi olan David Beckham ile İspanyol temsilcisi Real Valladolid'in başkanı Ronaldo, dünyada corona virüsü salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla bir dostluk maçı organize etmek istediklerini söylediler. Beckham bu isteğini, "Bunu yapmamız lazım. Hayat kurtaran sağlık çalışanları için mümkün olduğu kadar yardım toplamamız gerekiyor" ifadeleriyle dile getirdi.
Ancak maçın nerede, nasıl ve ne zaman oynanacağına dair bir bilgi henüz paylaşılmadı.
- 15.04.2020
- Güncelleme: 15.04.2020 11:32
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beckham ve Ronaldo'dan yardım maçı önerisi! Corona virüsü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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