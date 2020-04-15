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15 Nisan 2020, Çarşamba
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Beckham ve Ronaldo'dan yardım maçı önerisi! Corona virüsü...

Beckham ve Ronaldo'dan yardım maçı önerisi! Corona virüsü...

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada üzerinden canlı yayın yapan eski İngiliz yıldız ile 'nın efsane golcüsü 'dan sürpriz bir öneri geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Kariyerlerinde Real Madrid'de birlikte top oynamış olan Brezilyalı eski yıldız ile İngilizlerin efsane ismi sosyal medyada yaptıkları canlı yayınla bir araya geldiler.

'e bu sezon kabul edilen takımının sahibi olan David Beckham ile İspanyol temsilcisi Real Valladolid'in başkanı Ronaldo, dünyada corona virüsü salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla bir dostluk maçı organize etmek istediklerini söylediler. Beckham bu isteğini, "Bunu yapmamız lazım. Hayat kurtaran sağlık çalışanları için mümkün olduğu kadar yardım toplamamız gerekiyor" ifadeleriyle dile getirdi.

Ancak maçın nerede, nasıl ve ne zaman oynanacağına dair bir bilgi henüz paylaşılmadı.

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  1. 15.04.2020
  2. Güncelleme: 15.04.2020 11:32
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