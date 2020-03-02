David Beckham'ın takımı Inter Miami ilk resmi maçında yenildi
İngiliz eski futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, artık resmen MLS'te mücadele etmeye başladı. İlk resmi maçına Los Angeles FC deplasmanında çıkan Inter Miami, rakibine 1-0'lık skorla boyun eğdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
MLS'te mart ayı itibarıyla maçlara çıkmaya hak kazanan, David Beckham'ın takımı Inter Miami ilk resmi müsabakasında Los Angeles FC deplasmanından eli boş döndü. Ev sahibi Meksikalı yıldızı Carlos Vela, 44. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.
İngiliz futbol efsanesi David Beckham'ın projesi olarak kurulan Inter Miami'nin yenilgiye rağmen ilk resmi maçına çıkmış olması, kulüpte memnuniyetle karşılandı. Bu maçı Beckham ile eşi Victoria tribünden takip etti.
Beckham'ın ilerleyen dönemlerde, dünya futbolunun yıldız isimlerini takımına transfer etmeyi planladığı ifade ediliyor.
- 02.03.2020
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OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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