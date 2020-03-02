David Beckham'ın takımı Inter Miami ilk resmi maçında yenildi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, David Beckham'ın Radamel Falcao'yu transfer etmek istediğini dile getirdi. Cengiz, "Beckham'ın kulübü, Falcao'yu istemiş hem de çok daha yüksek para teklif etmiş. Tabii şimdi bunlara hiç kimse inanmıyor ancak Falcao şu anda bizimle ve Galatasaray'a çok büyük hizmetleri olacak" dedi.