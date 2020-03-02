David Beckham'ın takımı Inter Miami ilk resmi maçında yenildi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol David Beckham'ın takımı ilk resmi maçına çıktı!

'ın takımı ilk resmi maçında yenildi

David Beckham'ın takımı Inter Miami ilk resmi maçında yenildi

İngiliz eski futbolcu 'ın sahibi olduğu , artık resmen 'te mücadele etmeye başladı. İlk resmi maçına FC deplasmanında çıkan Inter Miami, rakibine 1-0'lık skorla boyun eğdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'te mart ayı itibarıyla maçlara çıkmaya hak kazanan, 'ın takımı ilk resmi müsabakasında FC deplasmanından eli boş döndü. Ev sahibi Meksikalı yıldızı Carlos Vela, 44. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

İngiliz futbol efsanesi David Beckham'ın projesi olarak kurulan Inter Miami'nin yenilgiye rağmen ilk resmi maçına çıkmış olması, kulüpte memnuniyetle karşılandı. Bu maçı Beckham ile eşi Victoria tribünden takip etti.

Beckham'ın ilerleyen dönemlerde, dünya futbolunun yıldız isimlerini takımına transfer etmeyi planladığı ifade ediliyor.


haberin devamı

  1. 02.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

David Beckham'ın takımı Inter Miami ilk resmi maçında yenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN