Mustafa Cengiz David Beckham'ı resmen duyurdu! Radamel Falcao...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımda sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Radamel Falcao hakkında açıklamalarda bulundu.

Radamel Falcao'yu David Beckham'ın sahibi olduğu Miami'nin istediğini ifade eden Cengiz, "İngiliz yakışlı bir futbolcu var, Beckham Beckham! Beckham'ın kulübü, Radamel Falcao'yu istemiş hem de çok daha yüksek para teklif etmiş. Tabii şimdi bunlara hiç kimse inanmıyor, biz bunları görüyoruz, anlatıyoruz. Real Madrid, Juventus istedi diyoruz, insanlar gülüyor ama gerçek bu. O zaman, sadece Galatasaray istedi ve Galatasaray'ı seçti diyorum yine olmuyor. Kolombiya basını da Türk basını da farklı şeyler yazıyor ancak Falcao şu anda bizimle ve Galatasaray'a çok büyük hizmetleri olacak" dedi.

KOLOMBİYALI GAZETECİ DUYURMUŞTU

Fox Sport Kolombiya'nın deneyimli muhabirlerinden Jorge Baravelle, yıldız oyuncunun Galatasaray'dan ayrılma kararı aldığını ve Amerika Ligi MLS ekipleriyle görüşmeler yaparken, önemli bir opsiyon aradığını belirtmişti.

David Beckham'ın ABD'de kurduğu ve ciddi bir yatırım yaptığı Inter Miami'nin, 33 yaşındaki oyuncu ile uzun süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu bir süredir basında yer almaktaydı.