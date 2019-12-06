Mustafa Cengiz David Beckham'ı resmen duyurdu! Radamel Falcao... Son dakika Galatasaray transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
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Haberler Galatasaray Haberleri Mustafa Cengiz David Beckham'ı resmen duyurdu! Radamel Falcao...

'ı resmen duyurdu! ...

Mustafa Cengiz David Beckham'ı resmen duyurdu! Radamel Falcao...

Başkanı , 'ın 'yu etmek istediğini dile getirdi. Cengiz, "Beckham'ın kulübü, Falcao'yu istemiş hem de çok daha yüksek para teklif etmiş. Tabii şimdi bunlara hiç kimse inanmıyor ancak Falcao şu anda bizimle ve Galatasaray'a çok büyük hizmetleri olacak" dedi.

Başkanı , sarı-kırmızılı takımda sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen hakkında açıklamalarda bulundu.

Radamel Falcao'yu 'ın sahibi olduğu Miami'nin istediğini ifade eden Cengiz, "İngiliz yakışlı bir futbolcu var, Beckham Beckham! Beckham'ın kulübü, Radamel Falcao'yu istemiş hem de çok daha yüksek para teklif etmiş. Tabii şimdi bunlara hiç kimse inanmıyor, biz bunları görüyoruz, anlatıyoruz. , Juventus istedi diyoruz, insanlar gülüyor ama gerçek bu. O zaman, sadece Galatasaray istedi ve Galatasaray'ı seçti diyorum yine olmuyor. Kolombiya basını da Türk basını da farklı şeyler yazıyor ancak Falcao şu anda bizimle ve Galatasaray'a çok büyük hizmetleri olacak" dedi.

KOLOMBİYALI GAZETECİ DUYURMUŞTU

Fox Sport Kolombiya'nın deneyimli muhabirlerinden Jorge Baravelle, yıldız oyuncunun Galatasaray'dan ayrılma kararı aldığını ve Amerika Ligi MLS ekipleriyle görüşmeler yaparken, önemli bir opsiyon aradığını belirtmişti.

David Beckham'ın ABD'de kurduğu ve ciddi bir yatırım yaptığı Inter Miami'nin, 33 yaşındaki oyuncu ile uzun süredir görüşmelerinde bulunduğu bir süredir basında yer almaktaydı.

Levent Tüzemen:

  1. 06.12.2019
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