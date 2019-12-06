Mustafa Cengiz David Beckham'ı resmen duyurdu! Radamel Falcao...
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, David Beckham'ın Radamel Falcao'yu transfer etmek istediğini dile getirdi. Cengiz, "Beckham'ın kulübü, Falcao'yu istemiş hem de çok daha yüksek para teklif etmiş. Tabii şimdi bunlara hiç kimse inanmıyor ancak Falcao şu anda bizimle ve Galatasaray'a çok büyük hizmetleri olacak" dedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımda sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Radamel Falcao hakkında açıklamalarda bulundu.
Radamel Falcao'yu David Beckham'ın sahibi olduğu Miami'nin istediğini ifade eden Cengiz, "İngiliz yakışlı bir futbolcu var, Beckham Beckham! Beckham'ın kulübü, Radamel Falcao'yu istemiş hem de çok daha yüksek para teklif etmiş. Tabii şimdi bunlara hiç kimse inanmıyor, biz bunları görüyoruz, anlatıyoruz. Real Madrid, Juventus istedi diyoruz, insanlar gülüyor ama gerçek bu. O zaman, sadece Galatasaray istedi ve Galatasaray'ı seçti diyorum yine olmuyor. Kolombiya basını da Türk basını da farklı şeyler yazıyor ancak Falcao şu anda bizimle ve Galatasaray'a çok büyük hizmetleri olacak" dedi.
KOLOMBİYALI GAZETECİ DUYURMUŞTU
Fox Sport Kolombiya'nın deneyimli muhabirlerinden Jorge Baravelle, yıldız oyuncunun Galatasaray'dan ayrılma kararı aldığını ve Amerika Ligi MLS ekipleriyle görüşmeler yaparken, önemli bir opsiyon aradığını belirtmişti.
David Beckham'ın ABD'de kurduğu ve ciddi bir yatırım yaptığı Inter Miami'nin, 33 yaşındaki oyuncu ile uzun süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu bir süredir basında yer almaktaydı.
- 06.12.2019
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Toplam 1
Yorum
karakartal Daha evvel videolarına tesadüfen bakmıştım.Bildiğin merkez santrafor. Ligimizde tozu dumana katar
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GSGS TAKIM FORVETSIZ SE KIMSE KALEYE SUT ÇEKMEYECEK MI.BAŞKA KIMSE GOL ATAMAZ MI.TOPLARA O KADAR ISTEKSIZ VURUYORUZKI SANKI GOL BEN ATAMAM GIBILR
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GOL ATMAK FORVET DEĞİLSEN BİLE BASIT SUTLARI DA BAZI GOL VURUŞLARINI DA YAPABILMEN LAZIM.ENRE TAŞDMIR ONU KACIRDIĞINI ATMASI ICIN GOLCU MU OLMASI LAZM
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