Yine hüsran yine Falcao! Tedavi için İspanya'ya gitmişti ama... Galatasaray son dakika haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Yine hüsran yine Falcao! Tedavi için İspanya'ya gitmişti ama... Galatasaray son dakika haberleri

Yine hüsran yine Falcao! Tedavi için 'ya gitmişti ama... son dakika haberleri

Yine hüsran yine Falcao! Tedavi için İspanya'ya gitmişti ama... Galatasaray son dakika haberleri

’da hem taraftarın hem de teknik direktör ’in hasretle yolunu gözlediği , aşil tendonundaki sakatlık yüzünden tedaviye gittiği ikinci seferinden önceki gün döndü. Tedavi için giden Kolombiyalı yıldızın sahalara ne zaman döneceği belli oldu. Verilen tarih, zaten zor durumda olan forvetsiz 'da şok etkisi yarattı.

'da gündem yeniden oldu. Kolombiyalı forvet 'daki tedavisinin ardından 'a gelmişti. Takımdan ayrı çalışan yıldız oyuncunun sahalara ne zaman döneceği belli oldu.

1 Ekim'den beri topla çalışmalardan uzak kalan Falcao'nun sakatlığı sürüyor...

DÖNÜŞÜ İKİNCİ YARIYA KALDI!

Özel program eşliğinde iki ay sonra saha çalışmalarına başlayan Falcao, durumuyla ilgili Terim'e bilgilendirmede bulundu. Gazetesi'ndeki habere göre; Kolombiyalı oyuncunun ikinci yarı takıma dönmesi planlanıyor.

Levent Tüzemen:

  1. 03.12.2019
  2. Güncelleme: 03.12.2019 15:39
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yine hüsran yine Falcao! Tedavi için İspanya'ya gitmişti ama... Galatasaray son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN