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06 Aralık 2019, Cuma
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'da şok sakatlık! 2 ay yok

Galatasaray'da şok sakatlık! 2 ay yok

oyuncularından ’un sol dizinde iç menisküs yırtığı tespit edildiği açıklanırken, oyuncunun 8 haftalık bir tedavi sürecinin olacağı belirtildi.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, " Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu , 01.12.2019 tarihinde yapılan antrenmanda sol dizinde bir sakatlık yaşadı. Yapılan ileri tetkiklerde Lazeric Jones'un sol dizinde iç menisküs yırtığı tespit edilmiştir. Oyuncumuz sol dizinden bir operasyon geçirecek ve rehabilitasyon süreci başlayacaktır. Bu sürecin yaklaşık olarak 8 hafta sürmesi öngörülmektedir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" denildi.

  1. 06.12.2019
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