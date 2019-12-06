Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a 2-0 kaybedilen maç sarı kırmızılılardaki sorunları yine yeniden gündeme getirmiş oldu... Diğer yandan devre arası transfer dönemi bekleniyor... Karışık bir görüntü çizen Galatasaray, Araplardan da nasibi aldı ve iki isim arasında kavga ifşa edilerek mecburi ayrılığa dikkat çekildi. Peki, bu kavga kimler arasında gerçekleşti ve transferle mecburi ayrılığın işaret ettiği isim kim? İşte son dakika Galatasaray haberinin ayrıntıları...