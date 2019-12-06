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Olay ayrılık... Galatasaray iyice karıştı! Araplar kavgayı ifşa edip...
Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a 2-0 kaybedilen maç sarı kırmızılılardaki sorunları yine yeniden gündeme getirmiş oldu... Diğer yandan devre arası transfer dönemi bekleniyor... Karışık bir görüntü çizen Galatasaray, Araplardan da nasibi aldı ve iki isim arasında kavga ifşa edilerek mecburi ayrılığa dikkat çekildi. Peki, bu kavga kimler arasında gerçekleşti ve transferle mecburi ayrılığın işaret ettiği isim kim? İşte son dakika Galatasaray haberinin ayrıntıları...
6 Aralık 2019 Cuma 11:45
Güncelleme: 06.12.2019 11:59
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Galatasaray'de ne ligde ne Avrupa'da ne de yerel kupada istenilen sonuçlar elde edilemedi.
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Teknik direktör Fatih Terim ise oyuncularını hedef gösterip 'Demek ki formayı istemiyorlar' diyerek son maçların ardındaki basın toplantılarında ocak ayını işaret etti.
Terim, takımdaki birçok ismin gönderilmesini talep ettiği yönetimden transfer de istedi.
Ancak UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kuralı sarı kırmızılıların ensesinde...
Yönetim, oyuncu satarak oyuncu almak zorunda olduğu için kara kara düşünüyor...