Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir oynayamayan Radamel Falcao için ülkesinden dikkat çeken bir haber geldi. Dünyaca ünlü Kolombiyalı gazeteci Jorge Baravelle, Radamel Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılma kararı aldığını duyurdu ve MLS ekipleriyle görüşme halinde olduğunu açıkladı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde, "En az 2 yıl Türk futboluna ve Galatasaray'a hizmet etmek istiyor." demişti.
Galatasaray'da büyük umutlarla kadroya katılan ancak sakatlıklar nedeniyle sadece 5 maçta 360 dakika süre alabilen Radamel Falcao için transfer konusunda gündem gün geçtikçe ısınıyor.
Fox Sport Kolombiya'nın deneyimli muhabirlerinden Jorge Baravelle, yıldız oyuncunun Galatasaray'dan ayrılma kararı aldığını ve Amerika Ligi MLS ekipleriyle görüşmeler yaparken, önemli bir opsiyon aradığını belirtti.
"BECKHAM TAKIMINA İSTİYOR"
David Beckham'ın ABD'de kurduğu ve ciddi bir yatırım yaptığı Inter Miami'nin, 33 yaşındaki oyuncu ile uzun süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu bir süredir basında yer almaktaydı.
MUSTAFA CENGİZ: "2 YIL HİZMET ETMEK İSTİYOR"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Falcao ile ilgili son açıklamasında, "Diyelim ki Falcao'yu sadece Galatasaray istedi, bu da bizim için mutluluk. Falcao inşallah sakatlığını tamamen atlatacak. En az 2 yıl Türk futboluna ve Galatasaray'a hizmet etmek istiyor. En yüksek randımanı vereceğine ve taraftarımızın üzerine kurduğu inanılmaz baskıyı hafifleteceğine inanıyorum. Falcao tutkuya layık olacak." ifadelerini kullandı.
- 04.12.2019
- Güncelleme: 05.12.2019 09:17
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Trabzonspor aşkı evde 'müze' kurdurdu
Toplam 1
Yorum
Yaşar KALEMCİ Kanına işlemiş. Tüm Trabzonspor taraftarları Sedat YEŞİLYURT'a bu konuda yardımcı olmalı. Varsa ellerinde forma kendine ulaştırsınlar.
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Porto'da Vincent Aboubakar şoku!
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KaraKartal Abouabakar
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UEFA'dan Türkiye paylaşımı!
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Yorum
Yaşaddin 12 Haziran 2020 Türkiye-İtalya arasında Roma da yapılacak olan açılış maçında Türk Milli Takımımıza başarılar diliyorum kazanacak
Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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