Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Galatasaray son dakika transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
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Haberler Galatasaray Haberleri Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...

'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...

Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...

'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir oynayamayan için ülkesinden dikkat çeken bir haber geldi. Dünyaca ünlü Kolombiyalı gazeteci , Radamel Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılma kararı aldığını duyurdu ve MLS ekipleriyle görüşme halinde olduğunu açıkladı. Galatasaray Başkanı , geçtiğimiz günlerde, "En az 2 yıl Türk futboluna ve Galatasaray'a hizmet etmek istiyor." demişti.

'da büyük umutlarla kadroya katılan ancak sakatlıklar nedeniyle sadece 5 maçta 360 dakika süre alabilen için konusunda gündem gün geçtikçe ısınıyor.

Fox Sport Kolombiya'nın deneyimli muhabirlerinden , yıldız oyuncunun Galatasaray'dan ayrılma kararı aldığını ve Amerika Ligi MLS ekipleriyle görüşmeler yaparken, önemli bir opsiyon aradığını belirtti.

"BECKHAM TAKIMINA İSTİYOR"

'ın ABD'de kurduğu ve ciddi bir yatırım yaptığı Inter Miami'nin, 33 yaşındaki oyuncu ile uzun süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu bir süredir basında yer almaktaydı.

Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması!

MUSTAFA CENGİZ: "2 YIL HİZMET ETMEK İSTİYOR"

Galatasaray Başkanı , Falcao ile ilgili son açıklamasında, "Diyelim ki Falcao'yu sadece Galatasaray istedi, bu da bizim için mutluluk. Falcao inşallah sakatlığını tamamen atlatacak. En az 2 yıl Türk futboluna ve Galatasaray'a hizmet etmek istiyor. En yüksek randımanı vereceğine ve taraftarımızın üzerine kurduğu inanılmaz baskıyı hafifleteceğine inanıyorum. Falcao tutkuya layık olacak." ifadelerini kullandı.

  1. 04.12.2019
  2. Güncelleme: 05.12.2019 09:17
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