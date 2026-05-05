CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal-Atletico Madrid maçı CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi yarı final

Arsenal-Atletico Madrid maçı CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi yarı final

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Arsenal ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. İlk mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. Arsenal - Atletico Madrid maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 21:53
Arsenal-Atletico Madrid maçı CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi yarı final

İngiltere temsilcisi Arsenal, deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı İspanya ekibi Atletico Madrid ile Emirates Stadı'nda karşı karşıya geliyor. TSİ 22.00'de başlayan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Kritik karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetiyor. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapıyor.

ARSENAL - ATLETICO MADRID İLK 11'LER

Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Calafiori, Lewis-Skelly, Rice, Eze, Saka, Trossard, Gyökeres

Atletico Madrid: Oblak, Ruggeri, Hancko, Pubill, Le Normand, Koke, Llorente, Giuliano, Griezmann, Alvarez, Lookman

ATLETICO MADRID 4, ARSENAL 2. KEZ FİNAL HEDEFLİYOR

İngiliz ekibi Arsenal, evinde Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta İspanya'da oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1974, 2014 ve 2016 yıllarında üç defa final oynayan Atletico Madrid, mutlu sona ulaşamadı. Madrid ekibi 1974'te Bayern Münih'e, 2014 ve 2016 yıllarında ise Real Madrid'e kaybetti. Arsenal ise tek finalini 2006'da Barcelona'ya karşı oynarken mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.

Olaitan gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar
Beşiktaş 90+8'de yıkıldı!
DİĞER
Beşiktaş'ta ayrılık vakti! İlk yolcu belli oldu...
CHP'de kurultay davası öncesi "mutlak" bölünme! Özgür Özel isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Ekremciler keyiflendi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ın 2 şutu direkte patladı!
90+4'te penaltı kararı çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TÜMOSAN Konyaspor'un golü ofsayta takıldı TÜMOSAN Konyaspor'un golü ofsayta takıldı 22:27
Arsenal-A. Madrid maçı CANLI | Arsenal-A. Madrid maçı CANLI | 21:53
Beşiktaş'ın 2 şutu direkte patladı! Beşiktaş'ın 2 şutu direkte patladı! 21:15
Hakan Safi adaylığını duyurdu! Hakan Safi adaylığını duyurdu! 21:06
2. Lig Beyaz Grup finali Bursa'da oynanacak! 2. Lig Beyaz Grup finali Bursa'da oynanacak! 20:48
Beşiktaş GAİN sahasında galip! Beşiktaş GAİN sahasında galip! 20:46
Daha Eski
Zeynep Sönmez Roma Açık'ta 2. turda! Zeynep Sönmez Roma Açık'ta 2. turda! 20:42
Trabzonspor'un derbi mesaisi başladı Trabzonspor'un derbi mesaisi başladı 20:37
Sergen Yalçın'a 100. maç plaketi! Sergen Yalçın'a 100. maç plaketi! 20:30
Dolmabahçe'de kupayı Adalı verdi Dolmabahçe'de kupayı Adalı verdi 20:23
İlhan Palut: Karakterli bir futbol oynamalıyız İlhan Palut: Karakterli bir futbol oynamalıyız 20:10
Sergen Yalçın: Final oynamak istiyoruz Sergen Yalçın: Final oynamak istiyoruz 20:07