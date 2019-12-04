Yok artık Falcao! Geleceği merak ediliyordu...

1 Ekim'den bu yana formasından uzak olan Radamel Falcao'nun durumu hala soru işaretlerini gidermiş değil... Galatasaray'ı yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Radamel Falcao, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain maçından bu yana sakat. Tartışmalara yol açan bu sakatlık sonrası Kolombiyalının tamamen iyileşmesi bekleniyordu. Falcao konusunda yaşanan yeni gelişmeler 'yok artık' dedirtti...
4 Aralık 2019 Çarşamba 11:45
Güncelleme: 04.12.2019 11:45
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Yaz transfer döneminde Falcao'nun Galatasaray'a transferi dünya çapında olay yaratmıştı.
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İstanbul'a geliş ve Sarı- Kırmızılı kulübe imza atış görüntüleri milyonlarca defa izlendi.
Transfer süreci uzadığı için sezon başında iyi bir hazırlık dönemi geçiremedi.
Buna rağmen taraftarın sevgisine karşılık verebilmek amacıyla sahaya erken çıktı ve kendisini çok zorlayınca sakatlandı.
TUTABİLENE AŞK OLSUN
Falcao, 1 Ekim'deki PSG maçından bu yana formasından uzak. Ancak artık bir an önce geri dönmek istiyor.