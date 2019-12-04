Yok artık Falcao! Geleceği merak ediliyordu...

1 Ekim'den bu yana formasından uzak olan Radamel Falcao'nun durumu hala soru işaretlerini gidermiş değil... Galatasaray'ı yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Radamel Falcao, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain maçından bu yana sakat. Tartışmalara yol açan bu sakatlık sonrası Kolombiyalının tamamen iyileşmesi bekleniyordu. Falcao konusunda yaşanan yeni gelişmeler 'yok artık' dedirtti...