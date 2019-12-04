Premier Lig'in 2 yıldızı Galatasaray'a! Görüşmeler başladı

Bu sezon beklentilerin çok altında kalan Galatasaray'da gözler ocak transfer dönemine çevrildi. Ara transferde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara şimdiden başlayan sarı-kırmızılılar, birçok isimle temas halinde. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda gözünü Premier Lig'e çeviren Aslan iki dünya yıldızı için masaya oturdu. İşte detaylar...