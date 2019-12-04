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Premier Lig'in 2 yıldızı Galatasaray'a! Görüşmeler başladı
Bu sezon beklentilerin çok altında kalan Galatasaray'da gözler ocak transfer dönemine çevrildi. Ara transferde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara şimdiden başlayan sarı-kırmızılılar, birçok isimle temas halinde. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda gözünü Premier Lig'e çeviren Aslan iki dünya yıldızı için masaya oturdu. İşte detaylar...
4 Aralık 2019 Çarşamba 10:46
Güncelleme: 04.12.2019 11:02
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Süper Lig'in 13. haftasında sona gelinirken Galatasaray topladığı 20 puanla Yeni Malatyaspor'un ardından 8. sırada kendine yer bulabildi.
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Öte yandan Devler Ligi'nde de mücadele eden Aslan, gruplarda son haftaya gelinirken aldığı 2 beraberlikle 2 puan toplayarak son sırada bulunuyor.
Sezon başında birçok ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bu transferlerden beklenilen performansı bir türlü alamadı.
Taraftarın ve yönetimin de oynanan oyundan memnun olmaması sonrası sarı-kırmızılı kurmaylar ara transfer dönemini iple çekmeye başladı.
4 Ocak 2020 tarihinde başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi temaslarını sıklaştıran Galatasaray'da birçok isim gündemde.