Premier Lig'in 2 yıldızı Galatasaray'a! Görüşmeler başladı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Aralık 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Premier Lig'in 2 yıldızı Galatasaray'a! Görüşmeler başladı

Premier Lig'in 2 yıldızı Galatasaray'a! Görüşmeler başladı

Bu sezon beklentilerin çok altında kalan Galatasaray'da gözler ocak transfer dönemine çevrildi. Ara transferde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara şimdiden başlayan sarı-kırmızılılar, birçok isimle temas halinde. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda gözünü Premier Lig'e çeviren Aslan iki dünya yıldızı için masaya oturdu. İşte detaylar...

4 Aralık 2019 Çarşamba 10:46 Güncelleme: 04.12.2019 11:02
Premier Lig'in 2 yıldızı Galatasaray'a! Görüşmeler başladı

Süper Lig'in 13. haftasında sona gelinirken Galatasaray topladığı 20 puanla Yeni Malatyaspor'un ardından 8. sırada kendine yer bulabildi.

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Premier Lig'in 2 yıldızı Galatasaray'a! Görüşmeler başladı

Öte yandan Devler Ligi'nde de mücadele eden Aslan, gruplarda son haftaya gelinirken aldığı 2 beraberlikle 2 puan toplayarak son sırada bulunuyor.

Premier Lig'in 2 yıldızı Galatasaray'a! Görüşmeler başladı

Sezon başında birçok ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bu transferlerden beklenilen performansı bir türlü alamadı.

Premier Lig'in 2 yıldızı Galatasaray'a! Görüşmeler başladı

Taraftarın ve yönetimin de oynanan oyundan memnun olmaması sonrası sarı-kırmızılı kurmaylar ara transfer dönemini iple çekmeye başladı.

Premier Lig'in 2 yıldızı Galatasaray'a! Görüşmeler başladı

4 Ocak 2020 tarihinde başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi temaslarını sıklaştıran Galatasaray'da birçok isim gündemde.

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