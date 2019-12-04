Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak transfer! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Aralık 2019, Çarşamba
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak transfer!

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor ile son dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Ocak ayı için oyuncu arayışlarını sürdüren, bir yandan da sezon sonu kadro planlamasını hazırlayan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği hatta uzun süreli sözleşme önerdiği iddia edilen dünya yıldızını kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
4 Aralık 2019 Çarşamba 10:34
Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak transfer!

Süper Lig'de ilk yarının sonuna yaklaşılırken bu sezon gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak transfer!

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in ilk 13 haftasında 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle 20 puan toplayarak 8. sırada kendsine yer buldu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak transfer!

Şampiyonlar Ligi'nde de istediği sonuçları alamayan Aslan, A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle son sırada yer aldı ve gruptan çıkma şansını kaybetti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak transfer!

Devler Ligi'nde son olarak sahasında Club Brugge'ü ağırlayan ve uzatma dakikalarında yediği golle mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi şansını da zora soktu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak transfer!

Fransız devi Paris Saint-Germain ile oynayacağı maçın ardından bu sezonki Şampiyonlar Ligi serüvenini noktalayacak olan Galatasaray'da ara transfer dönemi ile birlikte yeni sezon çalışmaları da hız kazandı.

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