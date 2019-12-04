Süper Lig'de transfer bereketi! İşte sözleşmesi bitecek futbolcular

13. haftasını geride bıraktığımız Süper Lig'de birbirinden heyecanlı maçlar geride kaldı. Şampiyonluk yarışı nefesleri keserken kümede kalma adına da büyük bir mücadele veriliyor. Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe başta olmak üzere birçok Süper Lig ekibi transfer çalışmalarına şimdiden başladı. 2020 yılında ligimizde birçok oyuncunun sözleşmesi biterken transferde büyük sürprizler yaşanabilir. İşte Süper Lig'de 2020 yılında sözleşmesi bitecek futbolcuların listesi...

4 Aralık 2019 Çarşamba 02:08 Güncelleme: 04.12.2019 02:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





