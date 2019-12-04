Süper Lig'de transfer bereketi! İşte sözleşmesi bitecek futbolcular - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Süper Lig'de transfer bereketi! İşte sözleşmesi bitecek futbolcular

13. haftasını geride bıraktığımız Süper Lig'de birbirinden heyecanlı maçlar geride kaldı. Şampiyonluk yarışı nefesleri keserken kümede kalma adına da büyük bir mücadele veriliyor. Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe başta olmak üzere birçok Süper Lig ekibi transfer çalışmalarına şimdiden başladı. 2020 yılında ligimizde birçok oyuncunun sözleşmesi biterken transferde büyük sürprizler yaşanabilir. İşte Süper Lig'de 2020 yılında sözleşmesi bitecek futbolcuların listesi...
4 Aralık 2019 Çarşamba 02:08 Güncelleme: 04.12.2019 02:08
Süper Lig'de transfer bereketi! İşte sözleşmesi bitecek futbolcular

Türkiye Süper Ligi'nde 2020 yılında transfer bereketi yaşanacak. Birçok futbolcunun sözleşmesi biterken bedavaya yıldız avına çıkacak olan takımlar büyük sürprizlere imza atabilir.

İşte 2020 yılında sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcular...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'de transfer bereketi! İşte sözleşmesi bitecek futbolcular

Emre Kılınç

Süper Lig'de transfer bereketi! İşte sözleşmesi bitecek futbolcular

Filip Novak

Süper Lig'de transfer bereketi! İşte sözleşmesi bitecek futbolcular

Ozan Tufan

Süper Lig'de transfer bereketi! İşte sözleşmesi bitecek futbolcular

Majid Hosseini

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