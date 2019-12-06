Katar'dan Galatasaray'a flaş teklif!
Ligde ilk yarının bitimine sayılı günler kala Galatasaray’a Katar’dan kamp teklifi geldi. Sarı kırmızılılar ocak ayında Katar’ın başkenti Doha’da yapılacak uluslararası bir turnuvaya davet edildi.
İlk yarının bitmesine 4 hafta kala Galatasaray'a Katar'dan Ocak ayı için sürpriz bir teklif geldi. Sarı kırmızılılar ocak ayında Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak uluslararası bir turnuvaya davet edildi.
Tüm masrafların organizatör firma tarafından karşılanacağı turnuvaya katılıp katılmama kararı sarı kırmızılılar tarafından daha sonra verilecek.
- 06.12.2019
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Aleksandar Prijovic: Beni istediler
Toplam 1
Yorum
karakartal Daha evvel videolarına tesadüfen bakmıştım.Bildiğin merkez santrafor. Ligimizde tozu dumana katar
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GSGS TAKIM FORVETSIZ SE KIMSE KALEYE SUT ÇEKMEYECEK MI.BAŞKA KIMSE GOL ATAMAZ MI.TOPLARA O KADAR ISTEKSIZ VURUYORUZKI SANKI GOL BEN ATAMAM GIBILR
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GOL ATMAK FORVET DEĞİLSEN BİLE BASIT SUTLARI DA BAZI GOL VURUŞLARINI DA YAPABILMEN LAZIM.ENRE TAŞDMIR ONU KACIRDIĞINI ATMASI ICIN GOLCU MU OLMASI LAZM
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