Katar'dan Galatasaray'a flaş teklif!

İlk yarının bitmesine 4 hafta kala Galatasaray'a Katar'dan Ocak ayı için sürpriz bir teklif geldi. Sarı kırmızılılar ocak ayında Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak uluslararası bir turnuvaya davet edildi.

Tüm masrafların organizatör firma tarafından karşılanacağı turnuvaya katılıp katılmama kararı sarı kırmızılılar tarafından daha sonra verilecek.