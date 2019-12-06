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06 Aralık 2019, Cuma
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'dan 'a flaş teklif!

Katar'dan Galatasaray'a flaş teklif!

Ligde ilk yarının bitimine sayılı günler kala ’a ’dan kamp teklifi geldi. Sarı kırmızılılar ocak ayında Katar’ın başkenti Doha’da yapılacak uluslararası bir turnuvaya davet edildi.

İlk yarının bitmesine 4 hafta kala 'a 'dan Ocak ayı için sürpriz bir teklif geldi. Sarı kırmızılılar ocak ayında Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak uluslararası bir turnuvaya davet edildi.

Tüm masrafların organizatör firma tarafından karşılanacağı turnuvaya katılıp katılmama kararı sarı kırmızılılar tarafından daha sonra verilecek.

  1. 06.12.2019
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