Galatasaray'da Fatih Terim'in dev planı hazır! 5 ayrılık ve 3 transfer... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
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Haberler Galeri Galatasaray'da Fatih Terim'in dev planı hazır! 5 ayrılık ve 3 transfer...

Galatasaray'da Fatih Terim'in dev planı hazır! 5 ayrılık ve 3 transfer...

Sezon başında yaptığı transferlerden beklenilen verimi alamayan Galatasaray'da işler hiç iyi gitmiyor. Ligde yaşanan puan kayıplarının üzerine Türkiye Kupası'nda da Tuzlaspor karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyet taşları yerinden oynatmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, eleştirilerin hedefi olması sonrasında ocak ayını işaret etmiş çalışmalara başlanılması talimatını vermişti. İşte Galatasaray'în ocak temizliğinin detayları... Son dakika Galatasaray haberleri...

6 Aralık 2019 Cuma 12:51 Güncelleme: 06.12.2019 13:01
Galatasaray'da Fatih Terim'in dev planı hazır! 5 ayrılık ve 3 transfer...

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü gidişatın ardından Türkiye Kupası'nda da Tuzlaspor karşısında şok bir yenilgi alan Galatasaray'da gözler ocak ayına çevrildi.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in dev planı hazır! 5 ayrılık ve 3 transfer...

Taraftarı önünde TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da taşlar yerinden oynadı.

Galatasaray'da Fatih Terim'in dev planı hazır! 5 ayrılık ve 3 transfer...

Üç kulvarda gösterilen kötü performans ve birçok oyuncunun sakatlığa kurban verilmesi sonrası sarı-kırmızılı takımda ocak ayı operasyonu kaçınılmaz oldu.

Galatasaray'da Fatih Terim'in dev planı hazır! 5 ayrılık ve 3 transfer...

Transfer listesini hazırlamaya başlayan teknik direktör Fatih Terim, kiralık oyuncular dahil birçok ismin üzerini çizdi.

Galatasaray'da Fatih Terim'in dev planı hazır! 5 ayrılık ve 3 transfer...

İşte Galatasaray'da ocak ayında gerçekleşecek olan operasyonun detayları...

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