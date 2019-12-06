Galatasaray'da Fatih Terim'in dev planı hazır! 5 ayrılık ve 3 transfer...

Sezon başında yaptığı transferlerden beklenilen verimi alamayan Galatasaray'da işler hiç iyi gitmiyor. Ligde yaşanan puan kayıplarının üzerine Türkiye Kupası'nda da Tuzlaspor karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyet taşları yerinden oynatmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, eleştirilerin hedefi olması sonrasında ocak ayını işaret etmiş çalışmalara başlanılması talimatını vermişti. İşte Galatasaray'în ocak temizliğinin detayları... Son dakika Galatasaray haberleri...