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Galatasaray'ın ilk transferini duyurdular! İşte ödenecek ücret
Süper Lig'de istediği performansı sahaya yansıtamayan, bir yandan da sakatlık sorunuyla boğuşan Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Ara transferde yapacağı takviyelerle sezonu zirvede tamamlamayı amaçlayan sarı-kırmızılı takımla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basını adı Henry Onyekuru, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Xherdan Shaqiri ve Bafetimbi Gomis ile anılan Galatasaray'ın kadrosuna katacağı ismi açıkladı. İşte detaylar...
6 Aralık 2019 Cuma 09:39
Güncelleme: 06.12.2019 09:39
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Süper Lig'in 14. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte yeni bir galibiyet serisine başlamayı planlayan Galatasaray'da bir yandan ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor.
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Sezonu şampiyonlukla tamamlamasının ardından yaz transfer döneminde Falcao, Seri, Lemina ve Nzonzi gibi birçok yıldızı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, yeni oyuncularından istenen performansı alamadı.
Takımdaki uyumsuzluğun üzerine Falcao, Luyindama, Andone, Şener Özbayraklı ve Babel gibi futbolcularını da sakatlığa kurban veren Cimbom, ligin ikinci yarısında da aynı sorunu yaşamamak için yapacağı birkaç takviyeyle kadrosunu genişletmek istiyor.
Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, ilk olarak takımda düşünülmeyen Belhanda, Nagatomo ve Mariano gibi oyuncuları satarak transfer için kaynak yaratmayı planlıyor.
Bu üç oyuncudan gelecek paralarla transfer hamlelerini gerçekleştirecek olan Cimbom, kiralanması muhtemel oyuncular için de nabız yokluyor.